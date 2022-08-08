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В Академгородке в магазине прорвало крышу из-за ливня — показываем видео

Вода сначала медленно стекала с потолка, а потом хлынула

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В этот момент в магазине были посетители

В этот момент в магазине были посетители

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В Академгородке в магазине «Магнит» прорвало крышу из-за ливня.

Посетители магазина, судя по видео, которое опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сначала стояли и смотрели, как с потолка льется вода, а потом она хлынула мощным потоком.

Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу "Магнита", но на момент публикации ответа не получил.

Ранее мы показывали, с какими ещё последствиями ливня столкнулись новосибирцы: им приходилось бросать машины на обочине, потому что не могли проехать дальше.

МагнитЛивеньПотолок
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