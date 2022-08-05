Влюбленные в «Спортивную»: как местные блогеры клали плитку на стройке станции метро — и заплатили ли им

Новосибирские блогеры посмотрели на строящуюся станцию «Спортивная» еще 6 июля — за две с половиной недели до того, как журналистам продемонстрировали готовность станции на 92%. В списке из 16 человек нашлись «сибирская Круэлла» Ольга Платонова, целая компания подруг — фэшн-блогерок и чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.

При этом, в отличие от московских звезд, новосибирцы еще и поучаствовали в строительстве «Спортивной». Правда, примерно тем же образом, как строили дом в одноименной передаче, которую в свое время вела Бузова: положили плитку, сфотографировались в касках, а потом написали о своем опыте в соцсетях.