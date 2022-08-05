Влюбленные в «Спортивную»: как местные блогеры клали плитку на стройке станции метро — и заплатили ли им

Строящаяся станция метро «Спортивная» на этой неделе неожиданно поразила в самое сердце сразу двух звезд федерального масштаба. Певица и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова назвала ее «единственной такой особенной в стране», солист группы «Руки Вверх!» подивился уникальному функционалу. Удивительное совпадение вызвало у новосибирцев некоторые подозрения, но генеральный подрядчик «СпецТрансСтрой» заверил НГС, что денег за публикации они не платили, а о синхронных восторгах певцов узнали только из новостей. На этом звездном фоне визит на станцию новосибирских блогеров, кажется, прошел незамеченным — и это несмотря на то, что лидеров мнений специально позвали на интересный объект, чтобы рассказать о нем подписчикам. Рассказываем, как они туда попали, почему и зачем.
Новосибирские блогеры посмотрели на строящуюся станцию «Спортивная» еще 6 июля — за две с половиной недели до того, как журналистам продемонстрировали готовность станции на 92%. В списке из 16 человек нашлись «сибирская Круэлла» Ольга Платонова, целая компания подруг — фэшн-блогерок и чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.
При этом, в отличие от московских звезд, новосибирцы еще и поучаствовали в строительстве «Спортивной». Правда, примерно тем же образом, как строили дом в одноименной передаче, которую в свое время вела Бузова: положили плитку, сфотографировались в касках, а потом написали о своем опыте в соцсетях.
Ольга Платонова (та самая «Круэлла») в той экскурсионной группе была, пожалуй, самой заметной — ее достаточно хорошо знают в региональной блогосфере. «Топ-блогер Новосибирска, победитель «Битвы блогеров — 2020», телеведущая, актриса, публичная личность и самая эпатажная женщина Сибири» (по собственной характеристике) известна в первую очередь любовью к очень необычным нарядам. Правда, эпатировать строителей Ольга не стала: как и все остальные, надела каску и сменила туфли на высоком каблуке на тапочки на плоской подошве.
Местные лидеры мнений, в отличие от Бузовой и Жукова, высказываясь о «Спортивной», упирали не столько на высокую технологичность станции, сколько на удобство ее расположения (мы сохранили оригинальные орфографию и пунктуацию записей блогеров). А также, конечно же, на детей.
— Станция безусловно удобна для города. Ее построили для обслуживания ЛДС, где будут проходить не только соревнования по хоккею, а будут тренироваться наши дети, — написала Ольга Платонова на своей странице «ВКонтакте».
— Станция очень важна для обслуживания ЛДС, где будут проходить не только соревнования по хоккею, но и будут тренироваться наши дети, — вторила ей Сабина Курбатова.
— Очень порадовала близость станции и новой ледовой арены, — вдохновенно радовалась и блогерка Ксения Каманова. — Станция просто необходима для комфортного доступа к новому ЛДС! И парку, который строят рядом с ним. На ЛДС планируются концерты и другие мероприятия российского масштаба, поэтому ее доступность оч важна!
Еще на стройке «поработали» модный блогер и стилист Любовь Выступкина, психолог, сексолог и коуч Елена Тютюнникова, целая компания их приятельниц — фэшн-блогерок, а вместе с ними и организатор трудового десанта: киноблогер и тиктокер Константин Грибанов (по совместительству сотрудник ЦУР Новосибирской области).
— Я собираю региональных блогеров на блог-туры исключительно на безвозмездной основе. Мы смотрим интересные объекты нашего региона и рассказываем про них, — объяснил Константин.
Зато вопрос, что получили, кроме удовольствия написать о Новосибирске, Сергей Жуков и Ольга Бузова — по-прежнему открытый. Представители генерального подрядчика «СпецТрансСтрой» заверили НГС в том, что за посты в соцсетях звездам не платили (то есть упоминания в постах им достались исключительно по доброй воле самих блогеров). В мэрии Новосибирска тоже заявили, что такую рекламу не покупали.
— Мэрия города Новосибирска не выделяет средства на размещение рекламы в социальных сетях блогеров и лидеров общественного мнения, соответственно, средства бюджета города на размещение рекламы в социальных сетях блогеров, в том числе указанных в запросе, не затрачивались, — сообщили в пресс-центре мэрии НГС.
Тем не менее, по данным сервиса «Контур.Закупки», с 23 декабря 2021 года по сегодняшний день департамент информационной политики мэрии Новосибирска опубликовал пять тендеров на «Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов об общественно значимых событиях, о социально-экономическом развитии города Новосибирска, о деятельности и решениях мэрии города Новосибирска, а также информационных материалов и направленных на укрепление гражданского единства в сети Интернет» и «Оказание услуг по размещению информационных материалов Заказчика в формате "пост" в сообществе социальной сети "ВКонтакте"».
В трех случаях начальная цена контракта была не задана. Еще в двух идет речь о суммах в 100 тысяч и 1 миллион рублей. Последний контракт в итоге достался ООО «Сибмедиа», которые были единственным участникам аукциона и обязались разместить 50 электронных «прочих, не включенных в другие группировки» публикаций за 20 тысяч рублей каждая.
Согласно «Контур.Фокусу», единственным учредителем и директором «Сибмедиа» является Артем Николаевич Кузнецов, в его подчинении находятся 11 человек. С 2018 по 2022 год эта фирма участвовала в 15 аукционах, 13 из которых закончились заключением контрактов на общую сумму более 11 миллионов рублей. Заказчиками выступали Департамент информационной политики мэрии Новосибирска, областное Управление информационных проектов и Заксобрание Новосибирской области.
Остальных исполнителей в мэрии еще выбирают.
Журналисты НГС всерьез обдумали, что еще могут прорекламировать в Новосибирске Сергей Жуков и Ольга Бузова и даже нарисовали на эту тему несколько коллажей.