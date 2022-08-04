СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 61.12
Тема дняНовосибирского депутата объявили в розыск
Все новости
Все новости

Жуков с арбузом на Хилке и Бузова у ямы: НГС предложил звездам несколько идей для рекламы Новосибирска

Мы сделали коллажи со звездами и достопримечательностями Новосибирска

303
Сергей Жуков мог бы прокатиться по Восточному обходу на электросамокате, с которыми в городе тоже не всё гладко

Сергей Жуков мог бы прокатиться по Восточному обходу на электросамокате, с которыми в городе тоже не всё гладко

Поделиться

У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и певицы Ольги Бузовой в один день появились посты в Instagram*, в которых они хвалили строящуюся станцию «Спортивная». Редакция НГС решила порассуждать и предложить еще пару идей для рекламы Новосибирска блогерам.

Сергея Жукова мы бы пригласили на Восточный обход. Амбициозный проект привлек бы лидера «Руки вверх» тем, что строится уже больше 8 лет. А вместо радости от перепада температур в метро «Спортивная» Сергей Жуков всегда может порадоваться заморозке и разморозке проекта.

Ольга могла бы и снять новый клип недалеко от свалки. В горячий сезон на Малыгина не нужны спецэффекты для создания дымовой завесы

Ольга могла бы и снять новый клип недалеко от свалки. В горячий сезон на Малыгина не нужны спецэффекты для создания дымовой завесы

Поделиться

Ольга Бузова могла бы прогуляться по свалке рядом с улицей Малыгина. Там как раз тепло от горящих отходов, а путешествие по теплым местам на карте России наверняка понравится Бузовой. Возможно, такая реклама будет стоить чуть дороже из-за испортившейся от запаха одежды.

На Хилокском рынке как раз начался сезон арбузов

На Хилокском рынке как раз начался сезон арбузов

Поделиться

Редакция НГС считает, что Сергею Жукову понравилось бы на Хилокском рынке. Он бы вспомнил молодость, когда гулял по нему, прямо как в посте о метро «Спортивная». Возможно, подчеркнул бы, как и в своем посте о «Спортивной»: «Жаль, раньше такого не было, но хорошо, что сейчас у нас инновации не стоят на месте и работают просто для комфорта обычных людей в том числе».

Ольга Бузова могла бы сфотографироваться с одной из главных достопримечательностей Новосибирска

Ольга Бузова могла бы сфотографироваться с одной из главных достопримечательностей Новосибирска

Поделиться

Ольге Бузовой мы бы порекомендовали прорекламировать яму на Котовского. Тем более текст поста можно почти не менять: «Но новая станция яма будет первой и пока единственной такой особенной в стране». К слову, в 2021 году яме исполнилось пять лет.

На фото показан эффективный способ обгонять пробки на площади Труда

На фото показан эффективный способ обгонять пробки на площади Труда

Поделиться

Закончить рекламный тур по Новосибирску можно прокатившись по одной из главных площадей города — площади Труда. Особенно приятно проехать во время периода дождей, тем более Ольга Бузова прекрасно управляет водным мотоциклом.

Прошло пять лет, а трамвай <nobr class="_">№ 13</nobr> совсем не изменился

Прошло пять лет, а трамвай № 13 совсем не изменился

Поделиться

Мы хотели сделать коллаж с Сергеем Жуковым в общественном транспорте Новосибирска, но вспомнили, что певец в нем уже был в 2017 году. Тогда лидер «Руки вверх!» проехался в трамвае № 13 и провел там фотосессию.

* Деятельность корпорации Meta и ее сервиса — Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.

достопримечательностиметрогород
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2