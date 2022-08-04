Жуков с арбузом на Хилке и Бузова у ямы: НГС предложил звездам несколько идей для рекламы Новосибирска

У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и певицы Ольги Бузовой в один день появились посты в Instagram*, в которых они хвалили строящуюся станцию «Спортивная». Редакция НГС решила порассуждать и предложить еще пару идей для рекламы Новосибирска блогерам.

Сергея Жукова мы бы пригласили на Восточный обход. Амбициозный проект привлек бы лидера «Руки вверх» тем, что строится уже больше 8 лет. А вместо радости от перепада температур в метро «Спортивная» Сергей Жуков всегда может порадоваться заморозке и разморозке проекта.