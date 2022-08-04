Жуков с арбузом на Хилке и Бузова у ямы: НГС предложил звездам несколько идей для рекламы Новосибирска
Мы сделали коллажи со звездами и достопримечательностями Новосибирска
У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и певицы Ольги Бузовой в один день появились посты в Instagram*, в которых они хвалили строящуюся станцию «Спортивная». Редакция НГС решила порассуждать и предложить еще пару идей для рекламы Новосибирска блогерам.
Сергея Жукова мы бы пригласили на Восточный обход. Амбициозный проект привлек бы лидера «Руки вверх» тем, что строится уже больше 8 лет. А вместо радости от перепада температур в метро «Спортивная» Сергей Жуков всегда может порадоваться заморозке и разморозке проекта.
Ольга Бузова могла бы прогуляться по свалке рядом с улицей Малыгина. Там как раз тепло от горящих отходов, а путешествие по теплым местам на карте России наверняка понравится Бузовой. Возможно, такая реклама будет стоить чуть дороже из-за испортившейся от запаха одежды.
Редакция НГС считает, что Сергею Жукову понравилось бы на Хилокском рынке. Он бы вспомнил молодость, когда гулял по нему, прямо как в посте о метро «Спортивная». Возможно, подчеркнул бы, как и в своем посте о «Спортивной»: «Жаль, раньше такого не было, но хорошо, что сейчас у нас инновации не стоят на месте и работают просто для комфорта обычных людей в том числе».
Ольге Бузовой мы бы порекомендовали прорекламировать яму на Котовского. Тем более текст поста можно почти не менять: «Но новая
станция яма будет первой и пока единственной такой особенной в стране». К слову, в 2021 году яме исполнилось пять лет.
Закончить рекламный тур по Новосибирску можно прокатившись по одной из главных площадей города — площади Труда. Особенно приятно проехать во время периода дождей, тем более Ольга Бузова прекрасно управляет водным мотоциклом.
Мы хотели сделать коллаж с Сергеем Жуковым в общественном транспорте Новосибирска, но вспомнили, что певец в нем уже был в 2017 году. Тогда лидер «Руки вверх!» проехался в трамвае
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