Истребители «Стрижей» летят в Новосибирск на авиашоу — их заметили в небе Челябинска
Самолеты с шумом пронеслись в небе вчера и сегодня
Истребители «Стрижей» пролетели в небе над Челябинском накануне вечером. Как сообщили в авиационной группе, пилоты направляются на аэродром Мочище под Новосибирском, где 31 июля состоится масштабный авиационный праздник в поддержку Вооруженных сил России. По пути они пролетели над нашим городом.
На низко пролетевшие над Челябинском самолеты читатели 74.RU обратили внимание и сегодня около 13:30.
— Что творится в небе? Пронеслись шесть истребителей и еще несколько самолетов с жутким ревом. Что-нибудь известно? Что происходит? Люди волнуются! — написал в редакцию житель города.
«Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. В арсенале авиагруппы более 30 различных фигур высшего пилотажа. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло». Динамичный групповой и индивидуальный высший пилотаж летчиков группы получил высокую оценку во многих странах мира.
— Мы продолжаем свой путь на Новосибирск через Омск, а пока делимся с вами вчерашними кадрами прохода над Челябинском, — говорится в сообщении на официальной странице «Стрижей». — 31 июля 2022 года на аэродроме Мочище состоится масштабный авиационный праздник в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации. АГВП «Стрижи» порадует гостей и участников фестиваля групповым и одиночным пилотажем.
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Авиашоу в Мочище пройдет впервые за три года. НГС публиковал программу мероприятия. Жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Расписание электричек мы публиковали здесь. В день фестиваля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам.