Истребители «Стрижей» летят в Новосибирск на авиашоу — их заметили в небе Челябинска

Истребители «Стрижей» пролетели в небе над Челябинском накануне вечером. Как сообщили в авиационной группе, пилоты направляются на аэродром Мочище под Новосибирском, где 31 июля состоится масштабный авиационный праздник в поддержку Вооруженных сил России. По пути они пролетели над нашим городом.

На низко пролетевшие над Челябинском самолеты читатели 74.RU обратили внимание и сегодня около 13:30.