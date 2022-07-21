Спасатели на «Народной премии НГС»: 3 трогательных фильма о героях, которые награждали новосибирский бизнес
НГС писал об этих люди, и они стали по-настоящему народными любимцами
На церемонии награждения «Народной премии НГС» в Оперном театре собираются не только звезды, но и народные герои — новосибирцы, о которых мы писали, которые чем-то отличились и запомнились вам, дорогие читатели.
Уже известно, что ведущим премии в этом году будет телеведущий Андрей Малахов. Кто будет его соведущей мы расскажем немного позже, а вот народные герои и звезды — это сюрприз для всех.
В прошлом году среди них были 74-летняя красавица-модель, и сильная девушка Алла с удивительной судьбой, и фермер Шакир, который помогал нуждающимся в пандемии. О каждом из них мы сняли небольшой фильм. Показываем вам три самых трогательных.
Храбрая школьница
Диана Акушко — обычная девочка из города Оби. Весной 2021 года она вместе с одноклассницей возвращалась из школы, ее подруга провалилась под лед на местном озере. На тот момент 8-летняя Диана смогла вытащить из ледяной воды подругу, а затем отвела ее в больницу. Сама девочка не увидела в своем поступке ничего особенного, мама даже немного наругала ее за мокрую обувь, а потом узнала, что дочь спасла человека.
Добрая няня
Зинаида Секачёва работает няней для детей-сирот в инфекционной больнице № 3. Каждую смену она старается дать ребенку столько заботы и внимания, сколько может, и показывает, что его любят так же, как других детей любят мама и папа. После выхода на пенсию Зинаида Францевна поняла, что у нее еще есть силы и желание помогать людям — ее пригласили на работу в благотворительный фонд «Солнечный город». Уже два года она следит за здоровьем малышей и говорит, что комфортнее всего ей с маленькими — до года.
Уникальный ветеринар
Сергей Горшков — тот самый ветеринар, который спасал котов, лишившихся лапок. Вместе с коллегами из ветклиники «Бэст» он изготавливал им титановые протезы. Их себестоимость в Новосибирске ниже, чем где-либо.
Сейчас идет этап выдвижения кандидатов на победу в четвертой премии НГС. Он продлится до 30 июля. Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года».
Ранее мы рассказывали, что компании обещают новосибирцам, которые выдвинут их на «Народную премию НГС».
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).