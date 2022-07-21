Спасатели на «Народной премии НГС»: 3 трогательных фильма о героях, которые награждали новосибирский бизнес

На церемонии награждения «Народной премии НГС» в Оперном театре собираются не только звезды, но и народные герои — новосибирцы, о которых мы писали, которые чем-то отличились и запомнились вам, дорогие читатели.



Уже известно, что ведущим премии в этом году будет телеведущий Андрей Малахов. Кто будет его соведущей мы расскажем немного позже, а вот народные герои и звезды — это сюрприз для всех.