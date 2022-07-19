Церемонию награждения победителей «Народной премии НГС» в Оперном театре будет вести Андрей Малахов — журналист, телеведущий канала « Россия-1 », продюсер.

— Я уже был в Новосибирске, но относительно недолго, поэтому мой приезд на «Народную премию НГС» — дополнительный повод познакомиться с городом, его достопримечательностями и заведениями в том числе. Для меня как для журналиста важно, что победителей премии среди компаний выбирают именно жители города, потому что действительно можно посмотреть на тех, кому народ выражает свою любовь, — сказал журналисту НГС Андрей Малахов.