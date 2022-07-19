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Народная премия НГСПодробности

Церемонию награждения победителей «Народной премии НГС» в Оперном театре будет вести Андрей Малахов

Ранее он уже был в Новосибирске, но относительно недолго

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Скоро мы расскажем, кто будет соведущей Андрея Малахова

Скоро мы расскажем, кто будет соведущей Андрея Малахова

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Церемонию награждения победителей «Народной премии НГС» в Оперном театре будет вести Андрей Малахов — журналист, телеведущий канала «Россия-1», продюсер.

— Я уже был в Новосибирске, но относительно недолго, поэтому мой приезд на «Народную премию НГС» — дополнительный повод познакомиться с городом, его достопримечательностями и заведениями в том числе. Для меня как для журналиста важно, что победителей премии среди компаний выбирают именно жители города, потому что действительно можно посмотреть на тех, кому народ выражает свою любовь, — сказал журналисту НГС Андрей Малахов.

Позже мы расскажем вам, кто будет его соведущей.

Напоминаем, что свои заявки можно присылать до 30 июля, а с 1 августа уже начнется голосование.

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы писали о том, что более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС».

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Андрей Малахов«Народная премия»
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