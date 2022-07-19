Церемонию награждения победителей «Народной премии НГС» в Оперном театре будет вести Андрей Малахов
Ранее он уже был в Новосибирске, но относительно недолго
Церемонию награждения победителей «Народной премии НГС» в Оперном театре будет вести Андрей Малахов — журналист, телеведущий канала «
— Я уже был в Новосибирске, но относительно недолго, поэтому мой приезд на «Народную премию НГС» — дополнительный повод познакомиться с городом, его достопримечательностями и заведениями в том числе. Для меня как для журналиста важно, что победителей премии среди компаний выбирают именно жители города, потому что действительно можно посмотреть на тех, кому народ выражает свою любовь, — сказал журналисту НГС Андрей Малахов.
Позже мы расскажем вам, кто будет его соведущей.
Напоминаем, что свои заявки можно присылать до
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы писали о том, что более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС».