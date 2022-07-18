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Народная премия НГСПодробности

Более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»

Это рекорд по сравнению с предыдущими тремя премиями

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В шорт-лист войдут только 10 компаний в каждой из номинаций

В шорт-лист войдут только 10 компаний в каждой из номинаций

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Более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС», в которой жители города выбирают лучший бизнес. Это рекордное количество по сравнению с предыдущими премиями.

Жители города продолжают присылать названия компаний, которые, по их мнению, достойны победы в каждой из номинаций. В большинстве случаев они оставляют комментарий к своей заявке.

Например, кандидата на звание «Базы отдыха года» описывают так:

— Замечательное место для отдыха, красивая и ухоженная территория.

Другой читатель предложил «Цветочный салон года» с самыми стойкими растениями.

Пока наибольшее количество претендентов прислали в номинации «Медицинский центр года» и «Детский центр года», но всё может поменяться и зависит от вас, дорогие читатели.

Присылать свои заявки можно до 30 июля, а с 1 августа уже начнется голосование.

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, какие новосибирские компании выиграли третью «Народную премию НГС».

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