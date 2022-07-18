Более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»
Это рекорд по сравнению с предыдущими тремя премиями
Более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС», в которой жители города выбирают лучший бизнес. Это рекордное количество по сравнению с предыдущими премиями.
Жители города продолжают присылать названия компаний, которые, по их мнению, достойны победы в каждой из номинаций. В большинстве случаев они оставляют комментарий к своей заявке.
Например, кандидата на звание «Базы отдыха года» описывают так:
— Замечательное место для отдыха, красивая и ухоженная территория.
Другой читатель предложил «Цветочный салон года» с самыми стойкими растениями.
Пока наибольшее количество претендентов прислали в номинации «Медицинский центр года» и «Детский центр года», но всё может поменяться и зависит от вас, дорогие читатели.
Присылать свои заявки можно до 30 июля, а с 1 августа уже начнется голосование.
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Ранее мы рассказывали о том, какие новосибирские компании выиграли третью «Народную премию НГС».