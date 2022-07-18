Более 15 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС», в которой жители города выбирают лучший бизнес. Это рекордное количество по сравнению с предыдущими премиями.



Жители города продолжают присылать названия компаний, которые, по их мнению, достойны победы в каждой из номинаций. В большинстве случаев они оставляют комментарий к своей заявке.

Например, кандидата на звание «Базы отдыха года» описывают так: