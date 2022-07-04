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На транспортном кольце площади Маркса начали работы по озеленению — что там появится по проекту

Озеленение планируют закончить к концу лета

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Озеленение территории проводят вокруг памятника Покрышкину, который переместили в центр кольца

Озеленение территории проводят вокруг памятника Покрышкину, который переместили в центр кольца

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В Новосибирске, на кольце площади Карла Маркса, начались работы по озеленению. Новые растения планируют высадить вокруг памятника Покрышкину.

— В настоящее время происходит планировка территории, устройство грунта, подготовка посадочных мест для зеленых насаждений, — об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

По дизайн-проекту, к памятнику Покрышкина можно будет попасть по праздникам

По дизайн-проекту, к памятнику Покрышкина можно будет попасть по праздникам

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Как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, озеленение и благоустройство кольца планируют закончить до конца лета.

По дизайн-проекту, вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников собираются использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.

Недавно на сайте «Зеленый Новосибирск» опубликовали дизайн-проект парка имени Кирова в Ленинском районе. Согласно замыслу архитекторов, в нём появятся детская площадка в виде древнегреческого акрополя, фонтан, ресторанный дворик в итальянском стиле. Также в парке появится узловой сад во французском стиле.

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Александр ПокрышкинКарла Маркса
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