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«Проблема будет решена»: Анатолий Локоть назвал способ борьбы с давкой на День города

В этом должны помочь новые объекты на левом берегу

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Пока новую ледовую арену и парк не сдали в эксплуатацию

Пока новую ледовую арену и парк не сдали в эксплуатацию

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В Новосибирске планируют организовать площадку празднования Дня города в 2023 году в парке рядом с новой ледовой ареной. Предполагается, что это поможет снизить нагрузку на транспорт и избежать создания толпы, как в этом году.

— На следующий год мы открываем новую площадку на левом берегу, это парк «Арена». Там может собраться большое количество людей. Я надеюсь, что этот фактор позволит перераспределить число участников, зрителей этого мероприятия. И тем самым эта проблема будет решена, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 30 июня.

В этом году День города в Новосибирске провели в доковидном формате. Корреспонденты НГС рассказывали о праздновании в онлайн-трансляции. Вечером на набережной выступила группа Reflex, а позже состоялся фестиваль фейерверков. После этого горожане не могли разъехаться из-за перекрытых дорог.

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