«Проблема будет решена»: Анатолий Локоть назвал способ борьбы с давкой на День города
В этом должны помочь новые объекты на левом берегу
В Новосибирске планируют организовать площадку празднования Дня города в 2023 году в парке рядом с новой ледовой ареной. Предполагается, что это поможет снизить нагрузку на транспорт и избежать создания толпы, как в этом году.
— На следующий год мы открываем новую площадку на левом берегу, это парк «Арена». Там может собраться большое количество людей. Я надеюсь, что этот фактор позволит перераспределить число участников, зрителей этого мероприятия. И тем самым эта проблема будет решена, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции
В этом году День города в Новосибирске провели в доковидном формате. Корреспонденты НГС рассказывали о праздновании в онлайн-трансляции. Вечером на набережной выступила группа Reflex, а позже состоялся фестиваль фейерверков. После этого горожане не могли разъехаться из-за перекрытых дорог.