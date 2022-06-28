«Большое количество недовольных»: в мэрии объяснили толпы после Дня города на набережной
Ранее в метро заявляли, что установили турникеты, которые бы помогли избежать давки
В мэрии Новосибирска объяснили причину проблем с выездом со Дня города 26 июня. Тогда в районе Михайловской набережной собралась большая толпа. Мэр Анатолий Локоть поручил проработать способы решения этой проблемы.
— Получилось столпотворение по причине того, что у нас ГИБДД практически закрыла Большевичку, поскольку большое количество горожан шли по дороге, и в рамках безопасности они приняли такое решение. Транспорт, который использовался бы при перевозке отдыхающих в разные районы, не был использован на этот период. Поэтому получилось так, что большое количество отдыхающих пешком расходились по набережной. Безусловно, это время и большое количество недовольных, — рассказал 28 июня во время аппаратного совещания Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.
Глава департамента транспорта Константин Васильев сообщил, что станцию метро «Речной вокзал» временно закрыли, когда люди начали расходиться, чтобы внутри не было столпотворения. Когда поток людей уменьшился, она возобновила работу.
— На набережной у нас регулярно фейерверки. Поэтому проанализируйте, проведите итоговое совещание и отработайте все решения. У каждого свои резоны, надо оптимальный режим выбрать. Задача: выработать оптимальный график, режим работы, — заявил мэр Анатолий Локоть.
По словам главы города, празднование 26 июня было генеральной репетицией перед следующим Днем города, когда Новосибирску исполнится 130 лет, и перед реализацией проекта «Новогодняя столица России».
В 2019 году во время празднования Дня России на Михайловской набережной тоже собралась большая толпа после концерта певицы Валерии. Тогда полиция перекрыла подземные переходы через Большевистскую, и люди переходили ее под мостом.
Подобная ситуация повторилась в 2021 году, когда после праздничного салюта 9 Мая в метро на станции «Речной вокзал» собралась толпа. Тогда в метрополитене заявили, что нашли способ избежать давки.
— В Новосибирском метрополитене проанализировали ситуацию, связанную со скоплением пассажиров перед станцией «Речной вокзал» после проведения праздничного салюта в День Победы. Скопление людей было вызвано наличием большого числа желающих посмотреть на салют на Михайловской набережной, — рассказывали в Новосибирском метрополитене в 2021 году. — В результате с целью исключения подобной ситуации в дальнейшем и для увеличения пропускной способности прохода пассажиров через турникеты к поездам на станции «Речной вокзал» метрополитеном запланировано расширение линейки турникетов на этой станции с увеличением количества проходов.
Для этого предприятие решило увеличить количество турникетов на станции. Их начали устанавливать в конце того же года.
26 июня корреспонденты НГС посетили праздничные площадки, о главных событиях Дня города вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции. На сцене, установленной на Михайловской набережной, выступила группа Reflex, а поздно вечером прогремел яркий салют.