«Большое количество недовольных»: в мэрии объяснили толпы после Дня города на набережной

В мэрии Новосибирска объяснили причину проблем с выездом со Дня города 26 июня. Тогда в районе Михайловской набережной собралась большая толпа. Мэр Анатолий Локоть поручил проработать способы решения этой проблемы.

— Получилось столпотворение по причине того, что у нас ГИБДД практически закрыла Большевичку, поскольку большое количество горожан шли по дороге, и в рамках безопасности они приняли такое решение. Транспорт, который использовался бы при перевозке отдыхающих в разные районы, не был использован на этот период. Поэтому получилось так, что большое количество отдыхающих пешком расходились по набережной. Безусловно, это время и большое количество недовольных, — рассказал 28 июня во время аппаратного совещания Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.

