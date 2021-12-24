На станции метро «Речной вокзал» заработали новые турникеты

На станции «Речной вокзал» в новосибирском метрополитене заработали новые турникеты с безударными створками. На всё оборудование потратили около 25 миллионов рублей, вторую часть будут устанавливать в следующем году.



— Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты, которые сегодня существуют — с выдвижными створками. В новых створки закрывающиеся, безударные, — рассказал 22 декабря на встрече с журналистами начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.