На станции метро «Речной вокзал» заработали новые турникеты

На станции «Речной вокзал» в новосибирском метрополитене заработали новые турникеты с безударными створками. На всё оборудование потратили около 25 миллионов рублей, вторую часть будут устанавливать в следующем году.
— Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты, которые сегодня существуют — с выдвижными створками. В новых створки закрывающиеся, безударные, — рассказал 22 декабря на встрече с журналистами начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.
К открытию чемпионата мира с такими турникетами будут уже две станции, такие же поставят на «Спортивной». Дальше будем продолжать по всем станциям. Стоимость одного турникета варьируется от 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Современные турникеты начали устанавливать именно со станции «Речной вокзал», чтобы избежать толп во время проведения массовых мероприятий, как это было в День Победы. Аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей Новосибирский метрополитен объявил летом. В документах закупки говорилось о том, что высота турникетов должна быть не менее
Турникет должен работать при температурах от
Одно из главных требований к турникетам — удобные проходы, которые справятся с большим пассажиропотоком. Всего на станции «Речной вокзал» установят 26 новых турникетов, ими заменят турникеты 1973 года выпуска. По словам Аркадия Чмыхайло, новые турникеты устанавливает компания под названием «Штрих».
В Новосибирске модернизацией турникетов занимается компания «ШТРИХ-М Новосибирск», которая, по данным базы «Контур.Фокус», больше 15 лет на рынке. Настройка электронного торгового оборудования и внедрение программного обеспечения — один из видов деятельности компании. В прошлом году компания начала обеспечивать новосибирский метрополитен кассовым оборудованием, сообщается на их сайте. А в 2014 году компания модернизировала турникеты для прохода пассажиров электричек на станции «Омск» (заказчик — «Омскпригород»). За два года их пропускная способность увеличилась в два раза, сообщается на сайте компании.
В отличие от метро, в трамваях решили отказаться от турникетов, но перевести транспорт на бескондукторную систему.