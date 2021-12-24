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На станции метро «Речной вокзал» заработали новые турникеты

Оборудование обошлось в 25 миллионов рублей

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Новые турникеты установили со стороны выхода к электричкам

Новые турникеты установили со стороны выхода к электричкам

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На станции «Речной вокзал» в новосибирском метрополитене заработали новые турникеты с безударными створками. На всё оборудование потратили около 25 миллионов рублей, вторую часть будут устанавливать в следующем году.

— Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты, которые сегодня существуют — с выдвижными створками. В новых створки закрывающиеся, безударные, — рассказал 22 декабря на встрече с журналистами начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

К открытию чемпионата мира с такими турникетами будут уже две станции, такие же поставят на «Спортивной». Дальше будем продолжать по всем станциям. Стоимость одного турникета варьируется от 700 тысяч рублей до 1 миллиона.

Оплачивать проезд можно жетонами, транспортными и банковскими картами

Оплачивать проезд можно жетонами, транспортными и банковскими картами

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Современные турникеты начали устанавливать именно со станции «Речной вокзал», чтобы избежать толп во время проведения массовых мероприятий, как это было в День Победы. Аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей Новосибирский метрополитен объявил летом. В документах закупки говорилось о том, что высота турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не меньше 56 сантиметров и не больше 120 сантиметров.

Турникет должен работать при температурах от —35 °C до +40 °C, а срок их службы — не меньше 10 лет. По документам сайта «Госзакупки», победителем аукциона стала компания, которая предложила установить новые турникеты за 24 миллиона 414 тысяч рублей.

Всего на «Речном вокзале» будет 26 новых турникетов

Всего на «Речном вокзале» будет 26 новых турникетов

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Одно из главных требований к турникетам — удобные проходы, которые справятся с большим пассажиропотоком. Всего на станции «Речной вокзал» установят 26 новых турникетов, ими заменят турникеты 1973 года выпуска. По словам Аркадия Чмыхайло, новые турникеты устанавливает компания под названием «Штрих».

В метро стали оставлять широкий проход между турникетами для пассажиров с колясками и крупногабаритным багажом

В метро стали оставлять широкий проход между турникетами для пассажиров с колясками и крупногабаритным багажом

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В Новосибирске модернизацией турникетов занимается компания «ШТРИХ-М Новосибирск», которая, по данным базы «Контур.Фокус», больше 15 лет на рынке. Настройка электронного торгового оборудования и внедрение программного обеспечения — один из видов деятельности компании. В прошлом году компания начала обеспечивать новосибирский метрополитен кассовым оборудованием, сообщается на их сайте. А в 2014 году компания модернизировала турникеты для прохода пассажиров электричек на станции «Омск» (заказчик — «Омскпригород»). За два года их пропускная способность увеличилась в два раза, сообщается на сайте компании.

В отличие от метро, в трамваях решили отказаться от турникетов, но перевести транспорт на бескондукторную систему.

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