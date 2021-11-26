На станции метро «Речной вокзал» устанавливают новое оборудование. Рассказываем, как это связано с салютом

На станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске устанавливают новые турникеты с платформами. Об этом НГС сообщили читатели, которые предположили, что новое оборудование будет проверять QR-коды.
Как уточнили в пресс-службе метрополитена, никакого отношения к QR-кодам новое оборудование не имеет. Это просто новые турникеты, которые должны установить в ближайшие месяцы на нескольких станциях.
— Пока первый вестибюль на «Речном вокзале», где выходы к электричкам. Сейчас убрали старые, дальше будет устанавливаться подиум, на который уже поставят новые турникеты, — рассказали в пресс-службе. — Следующую партию турникетов будут устанавливать на выходе к Большевистской.
Начать установку новых турникетов решили именно со станции «Речной вокзал», чтобы избежать толп во время проведения массовых мероприятий.
— В Новосибирском метрополитене проанализировали ситуацию, связанную со скоплением пассажиров перед станцией «Речной вокзал» после проведения праздничного салюта в День Победы. Скопление людей было вызвано наличием большого числа желающих посмотреть на салют на Михайловской набережной, — объяснили в пресс-службе подземки. — В результате, с целью исключения подобной ситуации в дальнейшем и для увеличения пропускной способности прохода пассажиров через турникеты к поездам на станции «Речной вокзал», метрополитеном запланировано расширение линейки турникетов на этой станции с увеличением количества проходов.
В метро напомнили, что старые турникеты 1973 года выпуска. Завершить установку новых планируют в конце этого — начале следующего года. Аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей Новосибирский метрополитен объявил летом. В документах закупки говорилось о том, что высота турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не меньше 56 сантиметров и не больше 120 сантиметров. Турникет должен работать при температурах от