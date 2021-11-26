На станции метро «Речной вокзал» устанавливают новое оборудование. Рассказываем, как это связано с салютом

На станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске устанавливают новые турникеты с платформами. Об этом НГС сообщили читатели, которые предположили, что новое оборудование будет проверять QR-коды.



Как уточнили в пресс-службе метрополитена, никакого отношения к QR-кодам новое оборудование не имеет. Это просто новые турникеты, которые должны установить в ближайшие месяцы на нескольких станциях.