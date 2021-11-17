В Новосибирске решили отказаться от турникетов в трамваях

В новосибирских трамваях больше не будут устанавливать турникеты — бескондукторная система будет работать за счет валидаторов. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска Михаил Никулин.



— Начиная со второй партии московских трамваев, все вагоны комплектуем системами валидаторов. То есть здесь нет турникета, и вряд ли мы вообще к нему будем возвращаться, — уточнил Михаил Никулин. — Просто в какой-то момент это была вынужденная мера, когда стало не хватать кондукторов.

