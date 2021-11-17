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В Новосибирске решили отказаться от турникетов в трамваях

Без кондуктора будет работать транспорт, где установлены валидаторы

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Власти решили больше не ставить турникеты в трамваях

Власти решили больше не ставить турникеты в трамваях

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В новосибирских трамваях больше не будут устанавливать турникеты — бескондукторная система будет работать за счет валидаторов. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

— Начиная со второй партии московских трамваев, все вагоны комплектуем системами валидаторов. То есть здесь нет турникета, и вряд ли мы вообще к нему будем возвращаться, — уточнил Михаил Никулин. — Просто в какой-то момент это была вынужденная мера, когда стало не хватать кондукторов.

По его словам, сейчас ситуация с кондукторами не лучше, идет отток кадров. Но сегодня есть более современные способы оплаты проезда — валидация любых электронных платежей, когда пассажир может рассчитаться банковской, социальной, транспортной картами, с помощью телефона. Правда, пока есть недостаток — при отсутствии кондуктора наличку принимает водитель, а это не всегда удобно. К тому же по правилам безопасности движения делать это он может только на остановках.

Первые турникеты в трамваях начали устанавливать несколько лет назад: чтобы попасть в вагон, пассажирам нужно было сначала оплатить проезд.

Полный текст интервью Михаила Никулина можно почитать здесь.

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