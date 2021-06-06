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Новосибирское метро закупит турникеты на 30 млн рублей

Аукцион завершится в июле

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Метро планирует закупить 26 турникетов

Метро планирует закупить 26 турникетов

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Новосибирский метрополитен объявил аукцион на закупку новых турникетов

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Фирма-победитель аукциона должна будет поставить 26 новых турникетов в новосибирское метро на общую сумму 30 518 147 рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.

Согласно документам закупки, метро покупает 4 левых турникета, 4 правых и 18 средних. Поставить турникеты должны до 30 марта 2022 года.

Высота створки турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не менее 56 сантиметров и не более 120 сантиметров. Турникет должен работать при температурах от -35 °C до + 40 °C, а срок службы должен составлять не менее 10 лет.

— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, — говорится в тексте закупки.

В документах не уточняют, на каких именно станциях появятся новые турникеты. НГС отправил запрос в Новосибирский метрополитен, чтобы уточнить, где их установят.

Зимой 2020 года на нескольких станциях Новосибирского метрополитена расширили проходы между турникетам на выходе — это сделали для пассажиров с колясками. Здесь мы показывали, как они выглядят.

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