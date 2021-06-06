Новосибирское метро закупит турникеты на 30 млн рублей

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на закупку новых турникетов
Новосибирский метрополитен объявил аукцион на закупку
Фирма-победитель аукциона должна будет поставить 26 новых турникетов в новосибирское метро на общую сумму
Согласно документам закупки, метро покупает 4 левых турникета,
Высота створки турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не менее
— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, — говорится в тексте закупки.
В документах не уточняют, на каких именно станциях появятся новые турникеты. НГС отправил запрос в Новосибирский метрополитен, чтобы уточнить, где их установят.
Зимой 2020 года на нескольких станциях Новосибирского метрополитена расширили проходы между турникетам на