Новосибирское метро закупит турникеты на 30 млн рублей

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Фирма-победитель аукциона должна будет поставить 26 новых турникетов в новосибирское метро на общую сумму 30 518 147 рублей . Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.

Согласно документам закупки, метро покупает 4 левых турникета, 4 правых и 18 средних . Поставить турникеты должны до 30 марта 2022 года.