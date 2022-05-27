«Для усиления полезных свойств замените колбасу на мясо»: готовим идеальную окрошку по рецепту Роспотребнадзора
Ведомство подробно рассказало, как выбрать продукты
Новосибирский Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору продуктов для приготовления окрошки — одного из самых популярных летних блюд. Ведомство подробно рассказало, как выбрать продукты.
— Окрошку вполне можно отнести к полезным блюдам: картофель, редис, огурцы и зелень содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов. Яйца и мясо дополняют рацион некоторым количеством белка. Кроме этого, свежие овощи, входящие в состав окрошки, являются дополнительным источником воды, содержат растительную клетчатку, — говорится в сообщении ведомства. — Для усиления полезных свойств окрошки рекомендуется при приготовлении колбасу заменить нежирным мясом, добавлять больше зелени, редиса и огурцов, уменьшая при этом количество картофеля. не использовать майонез, сметану жирных сортов, сахар.
Более подробные рекомендации по ингредиентам:
Картошка
Роспотребнадзор советует выбирать твердую и упругую картошку — без глазков, зеленых пятен, ростков и глиняных комков.
— В позеленевших участках содержится ядовитый и токсичный соланин. В больших количествах он вреден для человека. Если вы все же заметили такие пятна — срежьте их, — напоминают в ведомстве.
Их сортов предпочтение лучше отдать желтоватым клубням. Розовая лучше подходит для жарки, белая — для пюре.
Яйца
Не забываем смотреть на маркировку и срок годности.
— Столовые яйца с маркировкой «С» хранятся при температуре 0...+20 градусов — не более 25 суток, при температуре от — 2...0 градусов — не более 90 суток, — объяснили в Роспотребнадзоре. — Бытует мнение, будто коричневые яйца лучше и вкуснее, но это миф. На самом деле цвет скорлупы зависит от окраса курицы, а по составу и пищевым свойствам коричневые и белые яйца одинаковы.
Колбаса
Чаще всего в окрошку добавляют докторскую колбасу.
— В ней допускаются свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок и пряности (орех мускатный или кардамон). Не стоит брать колбасы, в составе которых есть растительные, соевые или пшеничные белки, клетчатка, крахмал или мясо птицы, — предлагает ведомство.
Квас
Традиционно окрошку заливают квасом. Лучше всего, если он будет несладким и немного кисловатым. В составе классического кваса должны быть сусло (это может быть солод ячменный, солод ржаной, мука ржаная или кукуруза), вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Допускается добавление в продукт лимонной или молочной кислоты. Если же вы видите на этикетке подсластители, ароматизаторы и другие дополнительные ингредиенты, то это уже не квас, а газировка.
Сметана и кефир
Роспотребнадзор отмечает, что влажная упаковка говорит о том, что сметану замораживали перед выкладкой на прилавок. Такой продукт не следует брать. Температура на полке должна быть не выше +6 градусов.
Многие вместо кваса предпочитают добавлять в окрошку кефир. Срок его хранения — не более 10–14 дней.
— Если написано, что срок хранения больше месяца, — это повод насторожиться, поскольку в таком напитке, скорее всего, содержатся искусственные эмульгаторы и растительные жиры. Кроме того, кефирный напиток с растительным жиром называться кефиром не может, — напомнили в ведомстве.
Окрошку многие называют холодным супом. Диетологи высказались о ее пользе.