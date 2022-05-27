«Для усиления полезных свойств замените колбасу на мясо»: готовим идеальную окрошку по рецепту Роспотребнадзора

Более подробные рекомендации по ингредиентам:

Картошка

Роспотребнадзор советует выбирать твердую и упругую картошку — без глазков, зеленых пятен, ростков и глиняных комков.

— В позеленевших участках содержится ядовитый и токсичный соланин. В больших количествах он вреден для человека. Если вы все же заметили такие пятна — срежьте их, — напоминают в ведомстве.

Их сортов предпочтение лучше отдать желтоватым клубням. Розовая лучше подходит для жарки, белая — для пюре.

Яйца

Не забываем смотреть на маркировку и срок годности.