Борщ, окрошка или щи? Рейтинг супов: от самого вредного к самому полезному

Кроме полезных свойств, есть у окрошки и противопоказания. И да примирятся кефирные и квасные стороны: никакой из этих «бульонов» особенно не полезнее другого. Во-первых, оба они получены в результате брожения. А значит, такая окрошка автоматически становится запретным плодом для пациентов с подагрой и заболеваниями печени и для людей, склонных к камнеобразованию. Во-вторых, кефир и квас противопоказаны при язве и высокой секреции желудка. Ну, хорошо, один плюс для любителей кефирной окрошки есть: квас, особенно в комбинации с картофелем, повышает аппетит. Квасные окрошечники, для вас тоже есть хорошая новость: приготовленную на кефире окрошку не рекомендуют людям, склонным к желудочным расстройствам.



Кроме того, вредность окрошки зависит от того, что и в каком количестве вы в нее положили. Любите колбасу пожирнее? Получите дополнительные калории, а вместе с ними — риск лишнего веса и неблагоприятное действие на сердечно-сосудистую систему.



— В вареном картофеле высокое содержание простых углеводов, повышающих уровень глюкозы. Это вызывает желание есть снова, что нежелательно для тех, кто имеет избыточную массу тела, — говорит Анна Ивашкевич. — Чтобы усилить полезные свойства окрошки, можно воспользоваться некоторыми советами по приготовлению. Жирную колбасу — заменить низкокалорийным сортом или нежирным мясом. Добавить больше зелени, редиса и огурцов. Уменьшить количество картофеля. Исключить майонез и жирную сметану.



Куриный суп-лапша



Куриному бульону порой приписывают лекарственные свойства. Его считают лучшим средством от простуды, а в США так и вовсе называют «еврейским пенициллином». И основания считать, что куриный отвар может облегчить состояние простуженного, есть. Хотя на вирусы он никак не влияет, аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне, разжижает мокроту, которая образуется в бронхах при воспалении, что помогает откашливаться. Кроме того, у куриного бульона есть общеукрепляющее свойство.



— Куриный бульон полезен при язве желудка. Правда, при обострениях, на начальной фазе от него все же рекомендовано отказаться, — говорит Галина Барташевич. — Зато по мере наступления ремиссии куриный бульон при язве желудка не просто возвращается в меню больных, но и нередко занимает в нем особое место. Дело в том, что на фоне ремиссии присутствующие в курином мясе волокна наилучшим образом справляются с излишком кислоты, который может присутствовать в желудочном соке. Специалисты разрешают даже куриный бульон при язве желудка включать в состав лечебного меню на правах самостоятельного блюда.

