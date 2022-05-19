«Обеспечены дополнительные поставки овощей»: в Новосибирской области на 10% упали цены на капусту и свеклу
Прекратился рост цен на гречку
В Новосибирской области капуста и свекла за две недели упали на 10% в цене. Как рассказал губернатор НСО Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск», ситуация на продовольственном рынке стабилизируется.
— Рост цен на «борщевой набор» не связан с международной ситуацией. Это сезонное повышение. На многие составляющие этого набора цены пошли вниз. Обеспечены дополнительные поставки овощей в Новосибирскую область. Серьезное снижение цен — до 10% — фиксируем на капусту и свеклу. Стабилизировались цены на сахар и соль. Рост цен на гречку прекратился, — перечислил губернатор области.
Сейчас, по словам властей, в области сформирован достаточный запас продуктов. Проблем с обеспечением населения любыми видами продуктов в области нет. Как отметил губернатор, Новосибирская область полностью обеспечивает себя молоком, зерном, яйцом, свининой. Но в области нет достаточного производства говядины.
В апреле капуста стоила дороже доллара. Мы разобрались почему и подсчитали справедливый курс рубля в овощном эквиваленте.