«Обеспечены дополнительные поставки овощей»: в Новосибирской области на 10% упали цены на капусту и свеклу

В Новосибирской области капуста и свекла за две недели упали на 10% в цене. Как рассказал губернатор НСО Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск», ситуация на продовольственном рынке стабилизируется.

— Рост цен на «борщевой набор» не связан с международной ситуацией. Это сезонное повышение. На многие составляющие этого набора цены пошли вниз. Обеспечены дополнительные поставки овощей в Новосибирскую область. Серьезное снижение цен — до 10% — фиксируем на капусту и свеклу. Стабилизировались цены на сахар и соль. Рост цен на гречку прекратился, — перечислил губернатор области.