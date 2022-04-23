В центре Новосибирска отчистили историческую мостовую, чтобы закатать асфальтом
В планах городских властей однажды открыть ее участки
На улице Ленина на этой неделе проводят ямочный ремонт — для этого рабочие отчистили от старого асфальта участки старой булыжной мостовой.
Как рассказывали в мэрии, улица Ленина входит в программу благоустройства по федеральной программе: по проекту, сохранять мостовую целиком не планируется, но на улице откроют участки исторической мостовой. К реализации проекта городские власти приступят не раньше 2028 года — к этому моменту проект актуализируют.
По информации новосибирского краеведа, сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, улица Ленина была одной из нескольких городских дорог, которые в
Улицу Ленина и другие центральные улицы приводят в порядок к 9 Мая: ямочный ремонт в городе начался в начале апреля.