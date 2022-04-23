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В центре Новосибирска отчистили историческую мостовую, чтобы закатать асфальтом

В планах городских властей однажды открыть ее участки

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После демонтажа старого асфальта в центре улицы Ленина открылась ровная полоса исторической мостовой

После демонтажа старого асфальта в центре улицы Ленина открылась ровная полоса исторической мостовой

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На улице Ленина на этой неделе проводят ямочный ремонт — для этого рабочие отчистили от старого асфальта участки старой булыжной мостовой.

Таких участков на улице Ленина несколько, самый большой — на перекрестке с улицей Урицкой

Таких участков на улице Ленина несколько, самый большой — на перекрестке с улицей Урицкой

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Как рассказывали в мэрии, улица Ленина входит в программу благоустройства по федеральной программе: по проекту, сохранять мостовую целиком не планируется, но на улице откроют участки исторической мостовой. К реализации проекта городские власти приступят не раньше 2028 года — к этому моменту проект актуализируют.

Возле Главпочтамта участки мостовой уже снова спрятали под асфальтом

Возле Главпочтамта участки мостовой уже снова спрятали под асфальтом

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По информации новосибирского краеведа, сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, улица Ленина была одной из нескольких городских дорог, которые в 1920-е мостили булыжником. Кроме нее в список первых мостовых в городе вошли Фабричная, Сибирская, Михайловская, Трактовая (Большевистская) и Николаевский (Красный) проспект.

Улицу Ленина и другие центральные улицы приводят в порядок к 9 Мая: ямочный ремонт в городе начался в начале апреля.

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