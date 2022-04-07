Озеро осушили в Новосибирском зоопарке — зачем и когда его заполнят

В мэрии рассказали, когда заполнят временно осушенное озеро в Новосибирском зоопарке. Воду убрали зимой, а сейчас ведутся работы в вольере для фламинго.
— Озеро было осушено в зимний период для производства ремонтных работ в целях подготовки к летнему сезону. На территории озера проводятся ремонт беседки, строительство подпорной стенки вольера для фламинго, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.
Заполнить озеро планируют к началу летнего сезона после окончания всех ремонтных работ.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке у пары очковых лангуров появился детеныш. Долгое время проход к их павильону был закрыт, но теперь посетители могут полюбоваться на ярко-оранжевого малыша.
У кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке тоже пополнение. Два веселых щенка не дают покоя родителям. Они уже подросли и радуют посетителей своими играми.