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Озеро осушили в Новосибирском зоопарке — зачем и когда его заполнят

Ведутся работы в беседке и вольере фламинго

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Сейчас на озере нет воды

Сейчас на озере нет воды

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В мэрии рассказали, когда заполнят временно осушенное озеро в Новосибирском зоопарке. Воду убрали зимой, а сейчас ведутся работы в вольере для фламинго.

— Озеро было осушено в зимний период для производства ремонтных работ в целях подготовки к летнему сезону. На территории озера проводятся ремонт беседки, строительство подпорной стенки вольера для фламинго, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

Заполнить озеро планируют к началу летнего сезона после окончания всех ремонтных работ.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке у пары очковых лангуров появился детеныш. Долгое время проход к их павильону был закрыт, но теперь посетители могут полюбоваться на ярко-оранжевого малыша.

У кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке тоже пополнение. Два веселых щенка не дают покоя родителям. Они уже подросли и радуют посетителей своими играми.

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