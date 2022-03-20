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Сибирячка вырастила на подоконнике огромный огурец — как ей это удалось

Плод в длину получился 15 сантиметров

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Слева тот самый большой огурец, который поспел на подоконнике. Справа подрастает второй

Слева тот самый большой огурец, который поспел на подоконнике. Справа подрастает второй

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Жительница Новосибирска вырастила у себя на подоконнике огромный огурец. Сорванный плод в длину получился 15 сантиметров.

— Ничего сложного особо не было в выращивании. Посадила, досвечивала лампой, поливала, постоянно опрыскивали. Важно выбрать было самоопыляемый сорт. Но долго завязей не было. Огурец, как огурец — настоящий на вкус. Даже вкусный, — рассказала корреспонденту НГС Алена Святова, руководитель приюта «Кошкино лукошко».

С момента посадки до первого огурца прошло примерно 1,5 месяца. Сейчас подрастают новые плоды.

— Они сначала плохо росли, а потом пошли завязи. Пришлось прищипывать, а то по комнате, как лиана, разросся, — отметила Алена.

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В самом разгаре сейчас у новосибирских дачников посевная. Мы продолжаем сеять перцы и баклажаны и начинаем сажать помидоры и цветы, постепенно готовясь к работе с огурцами, капустой и другими культурами. Очень важно правильно обработать семена перед посевом, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Рассказываем все нюансы замачивания и проверки семян на всхожесть. А также как и когда распикировать уже подросшую рассаду.

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