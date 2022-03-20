Сибирячка вырастила на подоконнике огромный огурец — как ей это удалось

Жительница Новосибирска вырастила у себя на подоконнике огромный огурец. Сорванный плод в длину получился 15 сантиметров.
— Ничего сложного особо не было в выращивании. Посадила, досвечивала лампой, поливала, постоянно опрыскивали. Важно выбрать было самоопыляемый сорт. Но долго завязей не было. Огурец, как огурец — настоящий на вкус. Даже вкусный, — рассказала корреспонденту НГС Алена Святова, руководитель приюта «Кошкино лукошко».
С момента посадки до первого огурца прошло примерно 1,5 месяца. Сейчас подрастают новые плоды.
— Они сначала плохо росли, а потом пошли завязи. Пришлось прищипывать, а то по комнате, как лиана, разросся, — отметила Алена.
СЮЖЕТ
В самом разгаре сейчас у новосибирских дачников посевная. Мы продолжаем сеять перцы и баклажаны и начинаем сажать помидоры и цветы, постепенно готовясь к работе с огурцами, капустой и другими культурами. Очень важно правильно обработать семена перед посевом, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Рассказываем все нюансы замачивания и проверки семян на всхожесть. А также как и когда распикировать уже подросшую рассаду.