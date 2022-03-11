«Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси!» Кинотеатры Новосибирска начнут показы «Брат» и «Брат-2» в конце марта

В Новосибирске стартовали продажи билетов на культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «
Первой продажу билетов в кинотеатре «Ройял Парка» открыла сеть «Синема Парк». По данным сайта кинотеатра, стартовый сеанс фильма «Брат» состоится
В кинотеатрах «Горизонт» и «Каро 10» НГС сообщили, что показ фильмов возможен в конце марта, однако точные дат премьер пока не называют. По данным киноблога на сайте Sports.ru, точное расписание картин в кинотеатрах появится позднее. В список российских кинотеатров, где покажут эти картины, вошли «КАРО», «Киномакс», «Москино», «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко», «Синема Стар».
Премьера первой части картины состоялась 25 лет назад. «Брат» был снят за небольшой по меркам киноиндустрии бюджет в 20 тысяч долларов. Как сообщает domkino.tv, площадками для съемок становились дома и дачи членов съемочной группы, а актеры снимались практически бесплатно. Тем не менее фильм имел огромную популярность, и вскоре команда приступила к съемкам второй части драмы. Сегодня оба фильма считаются классикой отечественного кино.
Один из крупнейших видеохостингов Netflix закрылся на время для жителей РФ. До этого онлайн-платформа объявила о приостановке российских проектов — в том числе собственных фильмов — с участием россиян. Мы узнали у эксперта, что ждет наш кинопрокат.