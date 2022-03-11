Что делать, если работа компании приостановлена? Меня уволят или срежут зарплату? 9 полезных карточек

1
Что значит приостановка деятельности компании с точки зрения трудового права?
Работодатель обязан обеспечить персонал компании работой, которая предусмотрена трудовыми договорами (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
При ее отсутствии работодатель должен зафиксировать простой. Таково требование статьи 157 Трудового кодекса РФ. В трудовом законодательстве под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ст. 72.2 Трудового кодекса РФ). Простои могут возникать как по вине работодателя, так и по вине сотрудника или же по независящим от них причинам.
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2
При приостановке работы обязан ли работодатель сохранить зарплату? Она может упасть?
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Поэтому да — ваш доход может упасть.
В Трудовом кодексе есть отдельные случаи простоев, при которых зарплаты регулируются по другому: приостановление деятельности работодателя по решению суда (ч. 3 ст. 220 ТК РФ) или отказ от работы в случае необеспечения средствами индивидуальной защиты работника, отзыв лицензии (ст. 349.4 ТК РФ), при забастовках (ст. 414 ТК РФ), но к текущей ситуации это не относится.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
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3
Могут ли уволить сотрудника, если приостановлена деятельность компании?
Уволить сотрудника при объявлении простоя нельзя.
Но компания позже может расторгнуть трудовые договоры с работниками в связи с ликвидацией (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
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4
Руководство просит взять отпуск за свой счет или увольняться, что делать?
Принудить работника уволиться по соглашению сторон или по собственному желанию, отправить его в отпуск без сохранения заработной платы или ухудшить его финансовое положение каким-то образом в одностороннем порядке по закону нельзя.
Главный совет — не подписывать никаких документов. Если вы сделали это под давлением, то обратитесь за помощью в трудовую инспекцию.
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5
По каким основаниям могут уволить сотрудника? Есть ли среди них тяжелое экономическое положение?
Все основания, по которым сотрудник может быть уволен с предприятия, прописаны в ст. 81 ТК РФ. В тяжелой экономической ситуации вы можете быть уволены из-за ликвидации организации, сокращения — но со всеми положенными выплатами.
Также вас могут уволить и по другим причинам: несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, если имеете дисциплинарные взыскания и др. Но это уже основания, мало связанные с экономической ситуацией.
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6
Компания закрывается — какие права у сотрудников? На что они могут рассчитывать?
Компания может расторгнуть трудовые договоры с работниками в связи с ликвидацией (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (ч. 1, 8 ст. 178 ТК РФ). Оно выплачивается в день прекращения трудового договора (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 140 ТК РФ).
Если период трудоустройства уволенного работника превысит один месяц, ему полагается за второй месяц трудоустройства средний месячный заработок или его часть, пропорциональная периоду трудоустройства в этом месяце (ч. 2 ст. 178 ТК РФ).
В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения уволенный работник вправе получить средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть, пропорциональную периоду трудоустройства в этом месяце, если в течение 14 рабочих дней после увольнения обратился в этот орган и за два месяца после увольнения не был трудоустроен (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).
Для получения выплаты за второй месяц трудоустройства уволенный должен представить работодателю заявление в письменной форме не позднее 15 рабочих дней после окончания данного месяца. Заявление подается также для получения выплаты за третий месяц трудоустройства. Сделать это нужно после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения (ч. 4 ст. 178 ТК РФ).
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7
Компания не закрывается, но начинает сокращения. Что делать? Кого точно сократят?
В Трудовом кодексе есть отдельная статья 179. «Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников» — там подробно описано, кого можно сокращать в последнюю очередь.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
- семейным — при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Работодатель обязан не позднее чем за 2 месяца уведомить сотрудника, что его сокращают. Ему должны предложить варианты других вакантных мест, даже если они ниже по должности и статусу, и если вакансий совсем нет — то отдельно письменно уведомить об этом. Сотрудник встает на биржу труда. Выплаты — как при ликвидации организации.
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8
Может ли работодатель просто снизить зарплату без сокращения? Как этого избежать?
Нужно изучать трудовой договор. Как правило, по зарплате прописывается — окладная часть (не меньше МРОТ), районный коэффициент и может быть прописана премиальная часть. Последнее — необязательно, и премия может выдаваться просто так работодателем.
Если прописаны все три части в договоре, то просто так снизить премию нельзя. Это нужно обосновать и сделать дополнительное соглашение. Если работник его не подписывает, все равно есть возможность обосновать приказами снижение премии.
Зарплату снизить вполне реально, но только в премиальной части.
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9
Пришел на работу, а всё закрыто. Что делать?
Если вы не можете попасть на предприятие, то обратитесь письменно к работодателю с просьбой разъяснить ситуацию, а также в трудовую инспекцию. Сообщите, что вы пришли на работу, там всё закрыто, а извещений не было. Это защитит вас от возможных претензий работодателя по поводу прогула.
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