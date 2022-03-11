Что делать, если работа компании приостановлена? Меня уволят или срежут зарплату? 9 полезных карточек

Новости о закрытии той или иной компании идут в последние дни нескончаемым потоком. За неделю в России закрылись IKEA, OBI, Zara, H&M и множество других западных компаний. О «временной приостановке работы» сообщил даже McDonald's. Но о трудностях в работе говорят не только такие крупные бренды, но и местные компании. В текущей ситуации многие задумываются о том, что делать простому работнику, если компания объявляет о приостановке работы, ликвидации и сокращении зарплаты.

Юрист по охране труда Евгений Павлов ответил на самые острые вопросы по этой теме. Главный его совет — не подписывать никакие документы, не прочитав их внимательно, и постараться по всем спорным вопросам проконсультироваться со специалистом.

