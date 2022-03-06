«Самое жаркое время для посадок»: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду, чтобы не остаться без урожая

Март вступил в свои права и вместе с ласковым солнышком и предвкушением весны принес самое важное время для посадок. Именно в этом месяце нужно посеять рассаду многих овощей. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, что обязательно нужно посадить в этом месяце, чтобы получить хороший урожай.



«Посевная идет во всю силу»

В марте мы продолжаем сеять более поздние сорта перцев и баклажанов, и к ним добавляются томаты.

— Март — это самый богатый и жаркий месяц для посадок, посевная идет во всю силу. Практически все культуры, которые выращиваются через рассаду, сеются в марте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.