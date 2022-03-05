Царство красоты: как выращивают тюльпаны к 8 Марта — показываем, какие из них пахнут как французские духи

— У него сочная яркая окраска, фактурная крепкая нога и аромат французских духов, — показала яркий оранжево-красный цветок Людмила Шубина. — Бутон должен быть полураскрытым, когда его срезаешь. Некоторые тюльпановоды режут цветы даже ночью или очень рано утром.

После нарезки формируются первые букеты, которые относятся в подвальное помещение.

— Через наши руки проходит более тысячи цветов в день. Срезали мы их, например, 17 февраля, и на 8 Марта они будут как только что срезанные, — заверила сотрудница цеха Елена. — Букеты дома не ставьте у батареи. Цветы нужно садить строго в холодную воду, и держать не на свету.

До продажи тюльпаны хранятся в подвале при температуре 0...+2 градуса.



— Мы сами не катаемся в Голландию за луковицами, а партнеры забирают их на цветочных аукционах. Для нас это экономия времени, — объяснила Людмила Шубина. — Некоторые выгоняют и по 3–5 миллионов, но у нас таких нет площадей. Выращиваем цветы, чтобы сотрудников на зиму не распускать. Такая дополнительная занятость. Закупки на новый сезон ведутся сразу после 8 марта. В прошлом году луковица очень сильно подорожала и стоила от 12 до 24 рублей. Почти в два раза выросли. Те, кто будут покупать цветы, могут неприятно удивиться, что большинство цветочников продают в этом году луковицу оптом свыше 1000 штук — по 40–50 рублей. У нас оптом цена 35 рублей, свыше 500 штук.