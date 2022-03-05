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Царство красоты: как выращивают тюльпаны к 8 Марта — показываем, какие из них пахнут как французские духи

Цены на них в этом году взлетят (и это не связано с санкциями)

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Тюльпаны — самый востребованный цветок к 8 Марта

Тюльпаны — самый востребованный цветок к 8 Марта

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Совсем близко один из самых любимых праздников — 8 Марта. Агрономы и цветочные магазины выращивают к этому сроку миллионы цветов. Мы побывали в «Саду Шубиной» в Краснообске и полюбовались на тюльпаны, которые совсем скоро окажутся в вазах новосибирцев.

В этом году известный новосибирский агроном Людмила Шубина посадила более 140 тысяч луковиц тюльпанов. Из них получилось около 120 тысяч прекрасных цветов. В этом году агроном в Голландии купила новый сорт — «Оранж Шерпа». Когда заходишь в теплицу, сразу чувствуешь его аромат. Обычно тюльпаны так ярко не пахнут, тем более еще не срезанные.

— У него сочная яркая окраска, фактурная крепкая нога и аромат французских духов, — показала яркий оранжево-красный цветок Людмила Шубина. — Бутон должен быть полураскрытым, когда его срезаешь. Некоторые тюльпановоды режут цветы даже ночью или очень рано утром.

После нарезки формируются первые букеты, которые относятся в подвальное помещение.

— Через наши руки проходит более тысячи цветов в день. Срезали мы их, например, 17 февраля, и на 8 Марта они будут как только что срезанные, — заверила сотрудница цеха Елена. — Букеты дома не ставьте у батареи. Цветы нужно садить строго в холодную воду, и держать не на свету.

До продажи тюльпаны хранятся в подвале при температуре 0...+2 градуса.

— Мы сами не катаемся в Голландию за луковицами, а партнеры забирают их на цветочных аукционах. Для нас это экономия времени, — объяснила Людмила Шубина. — Некоторые выгоняют и по 3–5 миллионов, но у нас таких нет площадей. Выращиваем цветы, чтобы сотрудников на зиму не распускать. Такая дополнительная занятость. Закупки на новый сезон ведутся сразу после 8 марта. В прошлом году луковица очень сильно подорожала и стоила от 12 до 24 рублей. Почти в два раза выросли. Те, кто будут покупать цветы, могут неприятно удивиться, что большинство цветочников продают в этом году луковицу оптом свыше 1000 штук — по 40–50 рублей. У нас оптом цена 35 рублей, свыше 500 штук.

Тюльпаны агроном выращивает не на гидропонике, а на естественном субстрате.

— Самый дешевый сорт — «стронг голд». Но нужно понимать, что цветочным магазинам, чтобы получить хоть какую-то прибыль, нужно увеличить стоимость после закупки минимум в два раза. Вот и считайте. Тюльпаны в этом году в рознице будут стоить по 70–100 рублей за цветок и выше.

Самое главное в выращивании тюльпанов — внимание на каждом этапе.

— Важно снимать влажность. Нужно, чтобы тюльпан не торопился — тогда он будет шикарный. Идеальная влажность порядка 76%. Урожай закладывается с момента уборки. Луковицу просушивают и охлаждают — так формируются будущие корни и бутоны. До середины января идет темная выгонка при +5 градусной температуре. В размере 5–10 сантиметров в зависимости от сорта выносим в теплицу. И здесь нужно очень четко следить за температурой и влажностью. Если высокая температура, то будет стремительная выгонка — короткая ножка, маленький бутон и вы, конечно, такой цветок не продадите. Срезанные цветы помещаем в продезинфицированное, пробеленное хранилище, как в стерильную палату. Цветок может моментально заплесневеть, — отмечает Людмила Шубина.

При температуре 0...+1 градус цветы хранятся две-три недели после срезки, а в целом при правильном хранении могут пролежать в подвале и три месяца. Но магазины обычно начинают забирать цветы с 1 марта.

Новосибирцы отдают предпочтение желтым, красным и розовым тюльпанам.

— Очень любят люди «стронг голд» — ярко желтый. Этот цветок обладает особенностью интересной — когда его срезаешь, у него еще растет бокал в вазе, он очень долго стоит и не раскрывается. «Хэнни вандер мос», красно-желтый — он тоже как солдатик растет. В вазе дорастает еще на 10 сантиметров. Это очень технологичные сорта, и в процессе срыва легкие. «Барселона бьюти» — нежно-розовый, очень востребованный.

А теперь приглашаем вас прогуляться по теплицам и полюбоваться на цветы.

В теплице установлены гигрометры психрометрические — специальные приборы, с помощью которых следят за влажностью

В теплице установлены гигрометры психрометрические — специальные приборы, с помощью которых следят за влажностью

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Новосибирцы отдают предпочтение желтым, красным и розовым тюльпанам

Новосибирцы отдают предпочтение желтым, красным и розовым тюльпанам

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Идеальная влажность для выращивания тюльпанов — 76%

Идеальная влажность для выращивания тюльпанов — 76%

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До продажи тюльпаны хранятся в подвале при температуре <nobr class="_">0... +2</nobr> градуса

До продажи тюльпаны хранятся в подвале при температуре 0... +2 градуса

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Цветы сортируют и пакуют в предварительные букеты

Цветы сортируют и пакуют в предварительные букеты

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С помощью специальных вентиляторов лишняя влага выводится на улицу

С помощью специальных вентиляторов лишняя влага выводится на улицу

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В цехе работницы осматривают каждый цветок

В цехе работницы осматривают каждый цветок

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Тюльпаны бережно подрезают и складывают в букеты

Тюльпаны бережно подрезают и складывают в букеты

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Бутон не должен быть раскрытым, иначе цветок будет непригоден для продажи

Бутон не должен быть раскрытым, иначе цветок будет непригоден для продажи

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Через руки сотрудниц проходят ежедневно более 1000 цветов

Через руки сотрудниц проходят ежедневно более 1000 цветов

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Купленные цветы не ставьте у окна, а в вазу наливайте только холодную воду

Купленные цветы не ставьте у окна, а в вазу наливайте только холодную воду

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Если всё сделать правильно, то цветок простоит у вас и больше 10 дней

Если всё сделать правильно, то цветок простоит у вас и больше 10 дней

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В теплице постоянный конвейер — цветы в это время очень быстро растут

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Новосибирцы любят больше яркие цвета, но агрономы выращивают и более нежные оттенки

Новосибирцы любят больше яркие цвета, но агрономы выращивают и более нежные оттенки

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В этом году Людмила Шубина в Голландии купила новый сорт — «Оранж Шерпа». Когда заходишь в теплицу, сразу чувствуешь его аромат

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Главное в выращивании цветов, по словам Людмилы Шубиной, — это любовь к своему делу и четкое следование всем правилам

Главное в выращивании цветов, по словам Людмилы Шубиной, — это любовь к своему делу и четкое следование всем правилам

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Белый цвет тоже достаточно популярен

Белый цвет тоже достаточно популярен

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Закупки новых луковиц должны начаться уже после 8 марта, что будет с ценой в этом году — неизвестно

Закупки новых луковиц должны начаться уже после 8 марта, что будет с ценой в этом году — неизвестно

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Совсем скоро эти цветы окажутся в вазах новосибирцев

Совсем скоро эти цветы окажутся в вазах новосибирцев

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Из-за новых санкций, падения курса рубля и запрета на перелеты российских самолетов над ЕС ситуация на рынке цветов кардинально меняется. Уже сейчас понятно, что букет к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные НГС участники рынка в Новосибирске прогнозируют рост цен в коридоре от 20 до 100% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего ситуация коснется лишь тюльпанов, основную массу которых выращивают на территории страны.

Мода диктует не только, как и во что нам одеваться и обуваться, но и даже что посадить у себя на даче. Чтобы вам не пришлось с завистью смотреть на прекрасный сад соседки, рассказываем, какие цветы нужно обязательно посадить, чтобы быть на пике моды.

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8 Мартатюльпаныцветы
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