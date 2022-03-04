Цветы начали дорожать из-за санкций и курса доллара — что и за сколько смогут купить новосибирцы к 8 Марта

Из-за новых санкций, падения курса рубля и запрета на перелеты российских самолетов над ЕС ситуация на рынке цветов кардинально меняется. Уже сейчас понятно, что букет к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные НГС участники рынка в Новосибирске прогнозируют рост цен в коридоре от 20 до 100% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего ситуация коснется лишь тюльпанов, основную массу которых выращивают на территории страны. Однако до 80% цветов ввозят из-за границы.
Владелица цветочного салона «Дикая Орхидея» Наталья Тришина с трудом подбирает слова к сложившейся ситуации.
— Все удобрения и семена ввозятся из-за границы, скачок доллара отражается на конечной цене. Возросла и стоимость доставки цветов из-за границы: большинство выращивается в Голландии и Эквадоре. После того как закрыли небо, они ввозятся рефрижераторами через Казахстан, разница в стоимости доставки будет закладываться в конечную цену букетов для покупателя, — объясняет Тришина.
По ее словам, немногочисленные российские производители цветов за последнюю неделю тоже значительно взвинтили цены.
— Началась настоящая спекуляция: на 80% подняли оптовые цены. Для конечного покупателя она вырастет на 100% и выше. Поэтому мы своим клиентам будет рекомендовать к 8 Марта приобретать букеты из тюльпанов, их мы заказывали заранее и вся логистика оплачена. Цена на них к 8 Марта составит 100 рублей, — добавила Тришина. — На те же хризантемы за неделю у нас выросли цены со 160 до 320 рублей за цветок.
По словам управляющей салона «MarketFlow» Юлии Чапайкиной, цены на цветы поставщики из Голландии и Эквадора начали существенно повышать еще до начала военной операции на Украине.
— На 14 Февраля вместо ожидаемых 30% оптовые цены зарубежные поставщики повысили почти вдвое. Российские производители еще выше подняли, причем непонятно из каких соображений. Мы российскую розу больше не покупаем из-за такой наглости. Благо тюльпаны удалось приобрести по цене прошлого года. Сейчас я не могу назвать вам точные цены на 8 Марта на остальные позиции, но новосибирцы разницу почувствуют, — сказала НГС Чапайкина.
Наиболее оптимистичной беседа получилась с представителем флористического центра «Гринвилль».
— Цены на цветы у нас поднялись исключительно в рамках скачка курса доллара к рублю, не выше. Все цветы у нас в наличии, в том числе и тюльпаны: по 39.90 рублей за штуку голландские и по 60 — российские. Что касается надбавки к 8 Марта, — мы никогда не делаем надбавок к праздникам. Что будет после — время показало, что прогнозировать события просто невозможно, — сказала НГС руководитель отдела маркетинга «Гринвилль» Юлия Колмагорова
В сети салонов «La Rose», салонах «PRO Цветы» и «PinkFlo» отказались комментировать ситуацию.
«По розе тотальный дефицит»
О ситуации в масштабах страны нашим коллегам из NGS24.RU рассказала вице-президент национальной гильдии флористов, владелица магазина «Чудопал Букет» в Красноярске Алена Чудопал. По ее данным, стоимость цветов в Голландии на фоне последних событий упала в четыре раза — их просто не могут вывезти. Для европейских предпринимателей это стало трагедией.
— От общего объема по стране на Россию получено около 30% стеблей. Представляете, какой будет ажиотаж. Потому что люди как будто не хотят верить в происходящее и не жалеют денег на цветы, вопреки всему. Самая сложная ситуация с розой — очень много недополучено. По розе тотальный дефицит, поэтому на нее, я считаю, ценник поднимется в два раза. Все остальные цветы на 50% вырастут, тюльпаны чуть меньше, на 20–25%, потому что они российские в основном. Ну и не всё дело в курсе валюты, есть и традиционное повышение сезонное. Цена еще выросла за счет аренды дополнительных рефрижераторов, которыми заменили самолеты, — объяснила эксперт.
Нынешние санкции имеют все шансы оказаться беспрецедентными, затронув в большей или меньшей степени всех. Частью этой новой реальности станет также резкий рост цен и даже исчезновение каких-то привычных товаров с полок. Так что если вы хотите спасти сравнительно небольшое количество дешевеющих рублей, то, помимо валюты, стоит обратить внимание на товары, которые вам в принципе нужны, но в обычной ситуации вы не пошли бы в магазин за ними прямо сейчас. Какие — почитайте в советах обозревателя НГС.