Цветы начали дорожать из-за санкций и курса доллара — что и за сколько смогут купить новосибирцы к 8 Марта

Владелица цветочного салона «Дикая Орхидея» Наталья Тришина с трудом подбирает слова к сложившейся ситуации.



— Все удобрения и семена ввозятся из-за границы, скачок доллара отражается на конечной цене. Возросла и стоимость доставки цветов из-за границы: большинство выращивается в Голландии и Эквадоре. После того как закрыли небо, они ввозятся рефрижераторами через Казахстан, разница в стоимости доставки будет закладываться в конечную цену букетов для покупателя, — объясняет Тришина.



По ее словам, немногочисленные российские производители цветов за последнюю неделю тоже значительно взвинтили цены.



— Началась настоящая спекуляция: на 80% подняли оптовые цены. Для конечного покупателя она вырастет на 100% и выше. Поэтому мы своим клиентам будет рекомендовать к 8 Марта приобретать букеты из тюльпанов, их мы заказывали заранее и вся логистика оплачена. Цена на них к 8 Марта составит 100 рублей, — добавила Тришина. — На те же хризантемы за неделю у нас выросли цены со 160 до 320 рублей за цветок.