4 марта пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 111.76
eur 124.02
Тема дняПодписан документ об отмене QR-кодов в общепите
Все новости
Все новости

Цветы начали дорожать из-за санкций и курса доллара — что и за сколько смогут купить новосибирцы к 8 Марта

Только тюльпаны сильно не подорожают

9 425
89Обсудить

Поделиться

Существенное влияние санкций на цветочный бизнес не отрицает никто

Существенное влияние санкций на цветочный бизнес не отрицает никто

Поделиться

Из-за новых санкций, падения курса рубля и запрета на перелеты российских самолетов над ЕС ситуация на рынке цветов кардинально меняется. Уже сейчас понятно, что букет к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные НГС участники рынка в Новосибирске прогнозируют рост цен в коридоре от 20 до 100% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего ситуация коснется лишь тюльпанов, основную массу которых выращивают на территории страны. Однако до 80% цветов ввозят из-за границы.

Владелица цветочного салона «Дикая Орхидея» Наталья Тришина с трудом подбирает слова к сложившейся ситуации.

— Все удобрения и семена ввозятся из-за границы, скачок доллара отражается на конечной цене. Возросла и стоимость доставки цветов из-за границы: большинство выращивается в Голландии и Эквадоре. После того как закрыли небо, они ввозятся рефрижераторами через Казахстан, разница в стоимости доставки будет закладываться в конечную цену букетов для покупателя, — объясняет Тришина.

По ее словам, немногочисленные российские производители цветов за последнюю неделю тоже значительно взвинтили цены.

— Началась настоящая спекуляция: на 80% подняли оптовые цены. Для конечного покупателя она вырастет на 100% и выше. Поэтому мы своим клиентам будет рекомендовать к 8 Марта приобретать букеты из тюльпанов, их мы заказывали заранее и вся логистика оплачена. Цена на них к 8 Марта составит 100 рублей, — добавила Тришина. — На те же хризантемы за неделю у нас выросли цены со 160 до 320 рублей за цветок.

Единственным выходом для тех, кому нужен бюджетный букет, цветочники называют тюльпаны

Единственным выходом для тех, кому нужен бюджетный букет, цветочники называют тюльпаны

Поделиться

По словам управляющей салона «MarketFlow» Юлии Чапайкиной, цены на цветы поставщики из Голландии и Эквадора начали существенно повышать еще до начала военной операции на Украине.

— На 14 Февраля вместо ожидаемых 30% оптовые цены зарубежные поставщики повысили почти вдвое. Российские производители еще выше подняли, причем непонятно из каких соображений. Мы российскую розу больше не покупаем из-за такой наглости. Благо тюльпаны удалось приобрести по цене прошлого года. Сейчас я не могу назвать вам точные цены на 8 Марта на остальные позиции, но новосибирцы разницу почувствуют, — сказала НГС Чапайкина.

Наиболее оптимистичной беседа получилась с представителем флористического центра «Гринвилль».

— Цены на цветы у нас поднялись исключительно в рамках скачка курса доллара к рублю, не выше. Все цветы у нас в наличии, в том числе и тюльпаны: по 39.90 рублей за штуку голландские и по 60 — российские. Что касается надбавки к 8 Марта, — мы никогда не делаем надбавок к праздникам. Что будет после — время показало, что прогнозировать события просто невозможно, — сказала НГС руководитель отдела маркетинга «Гринвилль» Юлия Колмагорова

В сети салонов «La Rose», салонах «PRO Цветы» и «PinkFlo» отказались комментировать ситуацию.

«По розе тотальный дефицит»

О ситуации в масштабах страны нашим коллегам из NGS24.RU рассказала вице-президент национальной гильдии флористов, владелица магазина «Чудопал Букет» в Красноярске Алена Чудопал. По ее данным, стоимость цветов в Голландии на фоне последних событий упала в четыре раза — их просто не могут вывезти. Для европейских предпринимателей это стало трагедией.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

— От общего объема по стране на Россию получено около 30% стеблей. Представляете, какой будет ажиотаж. Потому что люди как будто не хотят верить в происходящее и не жалеют денег на цветы, вопреки всему. Самая сложная ситуация с розой — очень много недополучено. По розе тотальный дефицит, поэтому на нее, я считаю, ценник поднимется в два раза. Все остальные цветы на 50% вырастут, тюльпаны чуть меньше, на 20–25%, потому что они российские в основном. Ну и не всё дело в курсе валюты, есть и традиционное повышение сезонное. Цена еще выросла за счет аренды дополнительных рефрижераторов, которыми заменили самолеты, — объяснила эксперт.

Нынешние санкции имеют все шансы оказаться беспрецедентными, затронув в большей или меньшей степени всех. Частью этой новой реальности станет также резкий рост цен и даже исчезновение каких-то привычных товаров с полок. Так что если вы хотите спасти сравнительно небольшое количество дешевеющих рублей, то, помимо валюты, стоит обратить внимание на товары, которые вам в принципе нужны, но в обычной ситуации вы не пошли бы в магазин за ними прямо сейчас. Какие — почитайте в советах обозревателя НГС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

8 Мартарост ценцветы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter