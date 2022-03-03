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«Самые болезненные санкции». Эксперт — о том, когда сможет возродиться авиация России

Разбираемся, что грозит рынку гражданских перевозок и пассажирам

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Московский авиаэксперт рассказал, как санкции отразятся на российских пассажирах

Московский авиаэксперт рассказал, как санкции отразятся на российских пассажирах

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Санкции обрубили крылья российской гражданской авиации. Европейские лизинговые компании отзывают свои самолеты, а гиганты Boeing и Airbus приостановили обслуживание и техподдержку бортов авиакомпаний РФ.

Московский авиаэксперт Роман Гусаров считает эту ограничительную меру самой болезненной из всех, что ввел Евросоюз. В видеоролике он рассказал, при каких условиях наши авиакомпании смогут остаться в небе и как отразятся санкции на пассажирах.

Санкции коснулись не только авиации. Недавно мы писали, что компания Apple прекратила продажу техники в России.

Под удар ограничительных мер попал даже «Бэтмен». Крупнейшие киностудии Warner Bros и Walt Disney, а также Universal, Paramount и Sony Pictures запретили российский прокат своих премьер.

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