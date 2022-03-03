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Около 20 человек задержано на антивоенной акции в центре Новосибирска

Вышли несколько десятков человек

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Задержания начали практически сразу

Задержания начали практически сразу

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Сегодня вечером, 3 марта, на площади Ленина в Новосибирске несколько десятков человек снова попытались провести очередную несанкционированную антивоенную акцию протеста. Но, как и вчера, силовики практически сразу начали задержания. Акция снова продлилась не более получаса.

По традиции сначала собравшихся предупреждали о незаконности их действий с помощью громкоговорителя

По традиции сначала собравшихся предупреждали о незаконности их действий с помощью громкоговорителя

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Пришедшие использовали в качестве символики зеленые ленточки

Пришедшие использовали в качестве символики зеленые ленточки

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Само мероприятие продлилось недолго: людей практически сразу стали задерживать

Само мероприятие продлилось недолго: людей практически сразу стали задерживать

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Люди успели недолго проскандировать лозунги

Люди успели недолго проскандировать лозунги

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Участники по-разному реагировали на задержания

Участники по-разному реагировали на задержания

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Среди задержанных есть пожилая женщина

Среди задержанных есть пожилая женщина

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Возраст участников сильно колебался

Возраст участников сильно колебался

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После задержаний на месте осталось около десятка человек

После задержаний на месте осталось около десятка человек

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Некоторые люди прогуливались по площади, не примыкая к акции

Некоторые люди прогуливались по площади, не примыкая к акции

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За полчаса задержали большую часть пришедших на площадь

За полчаса задержали большую часть пришедших на площадь

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Количество представителей правопорядка превышало количество участников митинга

Количество представителей правопорядка превышало количество участников митинга

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На момент публикации получить комментарий от МВД по Новосибирской области о количестве задержанных не удалось.

Задержанных грузили в два автозака

Задержанных грузили в два автозака

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Несанкционированные митинги в Новосибирске проходят дольше недели. Каждый раз всё заканчивается задержаниями — от 10 до 20 человек в разные дни.

МВД выступило с заявлением по несанкционированным акциям в регионах России.

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