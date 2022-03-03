Около 20 человек задержано на антивоенной акции в центре Новосибирска

Сегодня вечером, 3 марта, на площади Ленина в Новосибирске несколько десятков человек снова попытались провести очередную несанкционированную антивоенную акцию протеста. Но, как и вчера, силовики практически сразу начали задержания. Акция снова продлилась не более получаса.
На момент публикации получить комментарий от МВД по Новосибирской области о количестве задержанных не удалось.
Несанкционированные митинги в Новосибирске проходят дольше недели. Каждый раз всё заканчивается задержаниями — от 10 до
МВД выступило с заявлением по несанкционированным акциям в регионах России.
24 февраля по решению Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки рухнули, Европа и США ввели новые санкции. С понедельника,