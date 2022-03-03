Около 20 человек задержано на антивоенной акции в центре Новосибирска

Сегодня вечером, 3 марта, на площади Ленина в Новосибирске несколько десятков человек снова попытались провести очередную несанкционированную антивоенную акцию протеста. Но, как и вчера, силовики практически сразу начали задержания. Акция снова продлилась не более получаса.