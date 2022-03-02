Силовики разогнали антивоенную акцию на площади Ленина — задержано около 10 человек

Несколько десятков горожан сегодня вечером, 2 марта, попыталась провести очередную несанкционированную антивоенную акцию протеста на площади Ленина в Новосибирске. Находившиеся на месте силовики не позволили им этого сделать, задержав около 10 митингующих. В полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержаниях. Как прошла акция — в фоторепортаже Александра Ощепкова.
Ранее сегодня группа новосибирцев попыталась провести акцию в поддержку действий российских военных на Украине и в защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик на площади Ленина. Их шествие также сразу остановили силовики.
До этого несколько дней в Новосибирске проходили не санкционированные властями антивоенные акции. Их участники отказывались подчиниться сотрудникам полиции и разойтись, в результате всё заканчивалось задержаниями — от 10 до 20 человек в разные дни.
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.