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Тема дняОколо 10 человек задержали на антивоенной акции
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Силовики разогнали антивоенную акцию на площади Ленина — задержано около 10 человек

Акция не продлилась и получаса

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Силы правопорядка стянули к площади Ленина еще к 14:30

Силы правопорядка стянули к площади Ленина еще к 14:30

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Несколько десятков горожан сегодня вечером, 2 марта, попыталась провести очередную несанкционированную антивоенную акцию протеста на площади Ленина в Новосибирске. Находившиеся на месте силовики не позволили им этого сделать, задержав около 10 митингующих. В полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержаниях. Как прошла акция — в фоторепортаже Александра Ощепкова.

Сначала собравшихся предупреждали с помощью громкоговорителя

Сначала собравшихся предупреждали с помощью громкоговорителя

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Люди приходили с плакатами, кто-то даже принес с собой конституцию

Люди приходили с плакатами, кто-то даже принес с собой конституцию

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На площади собралось несколько десятков человек

На площади собралось несколько десятков человек

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Силовики попытались выдавить людей с площади, но митингующие встали в сцепку

Силовики попытались выдавить людей с площади, но митингующие встали в сцепку

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Затем начались задержания

Затем начались задержания

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Силовиков на месте было значительно больше митингующих

Силовиков на месте было значительно больше митингующих

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Фотокорреспондент НГС отметил, что после того как собравшихся разогнали с площади, они столпились у ее края — на аллеях

Фотокорреспондент НГС отметил, что после того как собравшихся разогнали с площади, они столпились у ее края — на аллеях

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Происходящее полицейские снимали на видеокамеру

Происходящее полицейские снимали на видеокамеру

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В полиции не уточнили, сколько всего человек задержали. Фотограф НГС насчитал около 10 задержанных

В полиции не уточнили, сколько всего человек задержали. Фотограф НГС насчитал около 10 задержанных

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Ранее сегодня группа новосибирцев попыталась провести акцию в поддержку действий российских военных на Украине и в защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик на площади Ленина. Их шествие также сразу остановили силовики.

До этого несколько дней в Новосибирске проходили не санкционированные властями антивоенные акции. Их участники отказывались подчиниться сотрудникам полиции и разойтись, в результате всё заканчивалось задержаниями — от 10 до 20 человек в разные дни.

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Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.

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