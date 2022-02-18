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Барахолку убрали из списка мест, рекомендованных для посещения туристам в Новосибирске

Мэр объяснил это тем, что сайт работает в тестовом режиме

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Список туристических мест пока разрабатывается

Список туристических мест пока разрабатывается

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Новосибирскую барахолку убрали из списка мест для шопинга туристов. 17 февраля она была в перечне на сайте Туристско-информационного центра города, который принадлежит Центру туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».

Сегодня, 18 февраля, после публикации НГС барахолки нет в перечне. В туристическом центре корреспонденту отказались объяснить причину удаления.

— Это один из проектов, направленных на улучшение туристической привлекательности. В тестовом режиме сайт работает. Есть какие-то пожелания, предложения к тем или иным объектам, которые стоит или не стоит вносить, идет обсуждение, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

По словам главы города, формат сайта окончательно утвердят после обсуждения.

Ранее на туристическом сайте барахолку называли «сердцем новосибирской торговли»

Ранее на туристическом сайте барахолку называли «сердцем новосибирской торговли»

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Ранее НГС выяснил, кому принадлежат торговые центры, которые остались на месте бывшей барахолки. Среди них оказался видный единоросс. Читайте подробности в материале Ксении Лысенко.

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барахолкатуризмшопинг
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