Барахолку убрали из списка мест, рекомендованных для посещения туристам в Новосибирске

Новосибирскую барахолку убрали из списка мест для шопинга туристов.
Сегодня, 18 февраля, после публикации НГС барахолки нет в перечне. В туристическом центре корреспонденту отказались объяснить причину удаления.
— Это один из проектов, направленных на улучшение туристической привлекательности. В тестовом режиме сайт работает. Есть какие-то пожелания, предложения к тем или иным объектам, которые стоит или не стоит вносить, идет обсуждение, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
По словам главы города, формат сайта окончательно утвердят после обсуждения.
Ранее НГС выяснил, кому принадлежат торговые центры, которые остались на месте бывшей барахолки. Среди них оказался видный единоросс. Читайте подробности в материале Ксении Лысенко.