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Председателя СО РАН Валентина Пармона госпитализировали с коронавирусом

Сначала ученый находился на дистанционной работе, но состояние ухудшилось

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Валентин Пармон сейчас находится в инфекционном стационаре

Валентин Пармон сейчас находится в инфекционном стационаре

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Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заразился коронавирусом и был госпитализирован. Информацию о его болезни подтвердили в СО РАН.

Источник НГС сообщил, что академик был сначала на дистанционной работе, но затем его состояние ухудшилось. Сейчас Валентина Пармона лечат в инфекционной больнице.

Валентин Пармон — председатель СО РАН с 2017 года. Специалист в области катализа и химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Научный руководитель ФИЦ «Институт катализа СО РАН».

Сегодня стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры. Все публичные мероприятия с ним временно отменены, но точный диагноз еще не поставлен.

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