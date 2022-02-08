Председателя СО РАН Валентина Пармона госпитализировали с коронавирусом

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заразился коронавирусом и был госпитализирован. Информацию о его болезни подтвердили в СО РАН.
Источник НГС сообщил, что академик был сначала на дистанционной работе, но затем его состояние ухудшилось. Сейчас Валентина Пармона лечат в инфекционной больнице.
Валентин Пармон — председатель СО РАН с 2017 года. Специалист в области катализа и химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Научный руководитель ФИЦ «Институт катализа СО РАН».
Сегодня стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры. Все публичные мероприятия с ним временно отменены, но точный диагноз еще не поставлен.