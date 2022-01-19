Кто рискнул окунуться в купель: разглядываем 16 леденящих фото

19 января тысячи верующих новосибирцев отметили праздник Крещения Господня традиционными купаниями в прорубях. В этом году в городе работали четыре официальных купели: около Димитровского моста, у пляжа «Бумеранг», неподалеку от микрорайона «Европейский берег» и на Затоне.
Фотограф НГС побывал у купелей в разных частях города и заснял, как новосибирцы окунались в прорубь. Публикуем самые яркие кадры.
Мы следили за крещенскими купаниями в нашей онлайн-трансляции. А посмотреть самые яркие кадры с Крещения в прошлом году можно здесь.