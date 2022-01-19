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Кто рискнул окунуться в купель: разглядываем 16 леденящих фото

Всего в Новосибирске работало 4 проруби для верующих

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В этом году новосибирцам повезло — в праздник Крещения не было сильных морозов

В этом году новосибирцам повезло — в праздник Крещения не было сильных морозов

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19 января тысячи верующих новосибирцев отметили праздник Крещения Господня традиционными купаниями в прорубях. В этом году в городе работали четыре официальных купели: около Димитровского моста, у пляжа «Бумеранг», неподалеку от микрорайона «Европейский берег» и на Затоне.

Фотограф НГС побывал у купелей в разных частях города и заснял, как новосибирцы окунались в прорубь. Публикуем самые яркие кадры.

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января. Праздничные богослужения начинаются накануне вечером

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января. Праздничные богослужения начинаются накануне вечером

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Считается, что в день Крещения начинаются крещенские морозы. Но в этом году на праздник было относительно тепло

Считается, что в день Крещения начинаются крещенские морозы. Но в этом году на праздник было относительно тепло

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В этом году в городе работали 4 официальных купели

В этом году в городе работали 4 официальных купели

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Купели открылись в полночь

Купели открылись в полночь

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Православные верующие считают, что в праздник Крещения вся вода становится святой

Православные верующие считают, что в праздник Крещения вся вода становится святой

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Купания вызывают самые разные эмоции

Купания вызывают самые разные эмоции

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При этом <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/01/16/66446212/" class="_" target="_blank">священники напоминают</a>, что настоящий праздник Крещения «проходит в храме, в службе, общей молитве, участии в Таинствах». В этот день, говорят священнослужители, важно не нырнуть в прорубь или набрать святой воды, а задуматься о себе и сделать что-то для близких

При этом священники напоминают, что настоящий праздник Крещения «проходит в храме, в службе, общей молитве, участии в Таинствах». В этот день, говорят священнослужители, важно не нырнуть в прорубь или набрать святой воды, а задуматься о себе и сделать что-то для близких

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Если вы всё же решили нырять, лучше делать это в специально подготовленных местах под контролем МЧС

Если вы всё же решили нырять, лучше делать это в специально подготовленных местах под контролем МЧС

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На официальных купелях есть специальные палатки, в которых можно переодеться и погреться

На официальных купелях есть специальные палатки, в которых можно переодеться и погреться

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У купелей установили ледовые и снежные скульптуры

У купелей установили ледовые и снежные скульптуры

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Не все окунались в купальниках

Не все окунались в купальниках

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Как правило, в прорубь окунаются 3 раза

Как правило, в прорубь окунаются 3 раза

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Купания продолжались и сегодня утром

Купания продолжались и сегодня утром

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Всем окунувшимся предлагали горячий чай

Всем окунувшимся предлагали горячий чай

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Самые смелые окунались с головой

Самые смелые окунались с головой

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Мы следили за крещенскими купаниями в нашей онлайн-трансляции. А посмотреть самые яркие кадры с Крещения в прошлом году можно здесь.

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