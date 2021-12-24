24 декабря пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 73.36
eur 83.12
Тема дняТоп-5 должников по аренде земли
Все новости
Все новости

«Мы их включим на День города»: новогодние украшения на площади Ленина оставят после праздников

Демонтаж украшений плохо влияет на их качество

342
7Обсудить

Поделиться

Поделиться

В Новосибирске власти приняли решение не убирать новогоднее украшение с площади Ленина после того, как закончатся каникулы. Это сообщил председатель комитета по рекламе и информации мэрии Олег Хорошунов в прямом эфире радио «Городская волна».

Новые электросберегающие украшения на площади Ленина и на Вокзальной магистрали первый раз в тестовом режиме включили 1 декабря.

— Попробовали и поняли, что это хорошо, интересно, свежо. Мы решили после праздников гирлянду не демонтировать, поскольку, во-первых, это затратно, а во-вторых, демонтаж не очень хорошо скажется на самой гирлянде, на сроке ее службы. Закреплена она хорошо. Так что мы решили, что не будем ее снимать, а будем включать ее по важным праздникам, таким как 9 Мая или День города, — рассказал Олег Хорошунов.

Олег Хорошунов также упомянул, что в следующем году на новогоднее световое оформление города комитету уже добавили почти 5 миллионов рублей. Как пояснил в разговоре с НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, демонтаж, а потом монтаж украшений плохо сказывается на их качестве.

В этом году власти Новосибирска закупили 86 уличных гирлянд для украшения центра города. За них заплатили 3,5 миллиона. Новые украшения появились возле площади Ленина и частично на Вокзальной магистрали.

Недавно читатели НГС обратили внимание редакции, что новая новогодняя иллюминация на Вокзальной магистрали горит не всегда. Что случилось, объяснила вице-мэр Новосибирска.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЛенинаНовый годукрашения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter