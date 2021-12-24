«Мы их включим на День города»: новогодние украшения на площади Ленина оставят после праздников

В Новосибирске власти приняли решение не убирать новогоднее украшение с площади Ленина после того, как закончатся каникулы. Это сообщил председатель комитета по рекламе и информации мэрии Олег Хорошунов в прямом эфире радио «Городская волна».
Новые электросберегающие украшения на площади Ленина и на Вокзальной магистрали первый раз в тестовом режиме включили 1 декабря.
— Попробовали и поняли, что это хорошо, интересно, свежо. Мы решили после праздников гирлянду не демонтировать, поскольку, во-первых, это затратно, а во-вторых, демонтаж не очень хорошо скажется на самой гирлянде, на сроке ее службы. Закреплена она хорошо. Так что мы решили, что не будем ее снимать, а будем включать ее по важным праздникам, таким как 9 Мая или День города, — рассказал Олег Хорошунов.
Олег Хорошунов также упомянул, что в следующем году на новогоднее световое оформление города комитету уже добавили почти 5 миллионов рублей. Как пояснил в разговоре с НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, демонтаж, а потом монтаж украшений плохо сказывается на их качестве.
В этом году власти Новосибирска закупили 86 уличных гирлянд для украшения центра города. За них заплатили
Недавно читатели НГС обратили внимание редакции, что новая новогодняя иллюминация на Вокзальной магистрали горит не всегда. Что случилось, объяснила вице-мэр Новосибирска.