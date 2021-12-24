«Мы их включим на День города»: новогодние украшения на площади Ленина оставят после праздников

В Новосибирске власти приняли решение не убирать новогоднее украшение с площади Ленина после того, как закончатся каникулы. Это сообщил председатель комитета по рекламе и информации мэрии Олег Хорошунов в прямом эфире радио «Городская волна».

Новые электросберегающие украшения на площади Ленина и на Вокзальной магистрали первый раз в тестовом режиме включили 1 декабря.

— Попробовали и поняли, что это хорошо, интересно, свежо. Мы решили после праздников гирлянду не демонтировать, поскольку, во-первых, это затратно, а во-вторых, демонтаж не очень хорошо скажется на самой гирлянде, на сроке ее службы. Закреплена она хорошо. Так что мы решили, что не будем ее снимать, а будем включать ее по важным праздникам, таким как 9 Мая или День города, — рассказал Олег Хорошунов.