Мэрия Новосибирска объявила о закупке новогодних гирлянд для площади Ленина — схема их размещения

Город хочет закупить гирлянду в виде световой перетяжки с нитями длиной от 0,5 до 1,3 м со светящимися шарами на концах. Длина каждой гирлянды должна быть не меньше 12 м.



Электронный аукцион пройдет 14 октября. Победитель должен доставить товар в течение 15 дней после заключения контракта.



Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что освещение в центре города нужно обновить, потому что старая гирлянда «выглядит достаточно жалко». Олег Хорошунов, председатель комитета рекламы и информации, рассказал, что центр Новосибирска в этом году украсят в два этапа. На первом освещение смонтируют на площади Ленина, а на втором — на Вокзальной магистрали, которую сейчас реконструируют. Ее подсветят от площади Ленина до проспекта Димитрова, а в 2022 году — до железнодорожного вокзала.