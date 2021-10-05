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Мэрия Новосибирска объявила о закупке новогодних гирлянд для площади Ленина — схема их размещения

Власти потратят на украшения 3,5 миллиона рублей

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Гирляндами будут украшать город к праздникам

Гирляндами будут украшать город к праздникам

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В Новосибирске закупят гирлянды к новому году

В Новосибирске объявили аукцион на покупку 86 уличных гирлянд для украшения центра города. За нее готовы заплатить 3 556 799 рублей.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы».

— Поставка и монтаж гирлянды-перетяжки уличной осуществляется в рамках мероприятий праздничного и светового оформления улиц города Новосибирска к государственным и городским праздникам, предусмотренных муниципальной программой, — говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Новое освещение появится в районе площади Ленина

Новое освещение появится в районе площади Ленина

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Город хочет закупить гирлянду в виде световой перетяжки с нитями длиной от 0,5 до 1,3 м со светящимися шарами на концах. Длина каждой гирлянды должна быть не меньше 12 м.

Электронный аукцион пройдет 14 октября. Победитель должен доставить товар в течение 15 дней после заключения контракта.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что освещение в центре города нужно обновить, потому что старая гирлянда «выглядит достаточно жалко». Олег Хорошунов, председатель комитета рекламы и информации, рассказал, что центр Новосибирска в этом году украсят в два этапа. На первом освещение смонтируют на площади Ленина, а на втором — на Вокзальной магистрали, которую сейчас реконструируют. Ее подсветят от площади Ленина до проспекта Димитрова, а в 2022 году — до железнодорожного вокзала.

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Новый годЦентральный районгирляндагосзакупкиНовый год в Новосибирске
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