В Новосибирске на новые гирлянды к Новому году потратят 3 миллиона рублей — рассказываем, где их повесят

В Новосибирске на новые гирлянды к Новому году потратят 3 млн рублей
В Новосибирске изменят праздничную подсветку к Новому году, об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре.
— Одно из поручений было комитету рекламы обновить освещение в центральной части города Новосибирска, которое, скажем прямо, регулярно развешивают в декабре, а там половина уже не горит и не светится и выглядит достаточно жалко, — рассказал сегодня Анатолий Локоть.
В этом году новые гирлянды закупят для площади Ленина и Вокзальной магистрали.
— Мы изыскали внутри себя средства, перераспределив внутренние лимиты, порядка 3 миллионов рублей, которые планируем потратить на закупку нового светового оборудования. Будет два этапа монтажа. Первый — площадь Ленина, вдоль Театрального сквера, который уже неплохо освещен и подготовлен. И поскольку у нас идет этап реконструкции Вокзальной магистрали, мы дополнительно предлагаем подсветить перетяжками улицу. И сделать их до проспекта Димитрова, а в следующем году до ж/д вокзала, — рассказал Олег Хорошунов, председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска.
Комитет объявляет закупку новых гирлянд, а департамент транспорта мэрии должен будет подготовить информацию о том, как их можно смонтировать. При этом в проект не входит освещение деревьев
В июне комитет рекламы также закупил две новые елки для города. Одна из них будет стоять в Советском районе, по второй вопрос решается.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, как будут выглядеть новогодние каникулы в 2022 году.