В Новосибирске на новые гирлянды к Новому году потратят 3 миллиона рублей — рассказываем, где их повесят

В Новосибирске изменят праздничную подсветку к Новому году, об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре.



— Одно из поручений было комитету рекламы обновить освещение в центральной части города Новосибирска, которое, скажем прямо, регулярно развешивают в декабре, а там половина уже не горит и не светится и выглядит достаточно жалко, — рассказал сегодня Анатолий Локоть.

В этом году новые гирлянды закупят для площади Ленина и Вокзальной магистрали.