Почему новогодняя иллюминация в центре Новосибирска горит не каждый вечер? Объяснила вице-мэр Новосибирска

Читатели НГС обратили внимание редакции, что новая новогодняя иллюминация на Вокзальной магистрали горит не всегда.
— Я начала замечать, что гирлянды светят по-разному вечером и утром. Вечерами последние две недели часть гирлянд отключали, и они не горели. В другое время гирлянды горели полностью. 9 декабря увидела, что часть гирлянд снова не горит, — поделилась Александра.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что пока украшения работают в тестовом режиме.
— Сейчас отрабатывают, потому что его только вывесили, идет наладка, — рассказала НГС Анна Терешкова.
Как объяснила вице-мэр, с 13 декабря украшения будут светиться полностью и без перерывов.
В этом году власти Новосибирска закупили 86 уличных гирлянд для украшения центра города. За них заплатили 3,5 миллиона. Новые украшения появились возле площади Ленина и частично на Вокзальной магистрали.
Новосибирск активно готовят к Новому году. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по улицам, собрав самые яркие примеры световых новогодних украшений.