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QR-коды, рабочие с плакатом SOS и разрыв контракта с «Экологией-Новосибирск»: 6 важных вопросов к губернатору

Расшифровка главных моментов встречи Андрея Травникова с журналистами

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Губернатор заявил, что экономика региона восстановилась после потрясений пандемии

Губернатор заявил, что экономика региона восстановилась после потрясений пандемии

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Губернатор Новосибирской области сегодня, 15 декабря, подвел итоги 2021 года и ответил на вопросы журналистов. Ждут ли нас новые ограничения? Каким будет 2022 год? Достроят ли вовремя ЛДС? Когда начнется строительство новых станций Дзержинской ветки метро?

Публикуем ответы губернатора на 6 самых главных тем пресс-конференции.

О состоянии экономики Новосибирской области

— Мы преодолели экономические последствия пандемии коронавируса. И пришли не просто к восстановительному росту, а продолжили рост и развитие в темпах допандемийного 2019 года. Это подтверждается всеми основными показателями.

Хорошие результаты показывает промышленное производство. Индекс — более 110%, в два раза выше среднероссийского показателя. Рост достигается не только за счет добывающих производств, но и обрабатывающих. Рост отмечен в 17 видах деятельности. Объем строительства в регионе — 110,4%. Рост более 10% в торговле. Жилищное строительство идет выше по темпу, чем в прошлом году. Можно ожидать, что перешагнем отметку в 2 миллиона квадратных метров жилья и установим новый рекорд.

Рост экономики нашел свое отражение и в наполнении бюджета области. Нам позволило это опережающими темпами наращивать доходную базу. Доход планируем в этом году получить в 157,2 миллиарда рублей. Это больше, чем ранее планировалось. Мы вернулись к темпам и подходам доковидного периода. Именно с таким настроем формировали проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Строительство ЛДС и плакат

В ноябре на крыше строящегося ЛДС увидели рабочих с плакатом с надписью «SOS!». У Андрея Травникова спросили, удалось ли выяснить, кто это.

— Не удалось выяснить, кто это. И с учетом того, что так удачно заметили их, есть предположение, что это была постановочная съемка. На кровле ведутся активные работы, и их ведет серьезная компания. Каких-то проблем у компании нет.

Сегодня также стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».

— Я не один раз говорил, что, к сожалению, от контрактного срока мы видим отставание. Причем отставание достаточно приличное — более полугода уже накопилось за 2020–2021 года. Но это контрактные сроки. Они предусматривали ввод объекта весной 2022 года. У нас и у строителей была возможность сделать всё спокойно, без аврала и ручного управления. Но, к сожалению, подрядчик не выдержал эти темпы. В прошлый пандемийный год это отставание стало накапливаться. И приходится строить, как обычно. Как говорится, в режиме строительного подвига и в режиме ручного управления. Тем не менее, это не влияет на окончательный срок. Мы ориентируем подрядчика на сентябрь 2022 года.

Что касается Михаила Юрьевича Федяева, мы все знаем, что у него много бизнесов и компаний — от угля до стройки и промышленного производства. И видим, что эта трагедия на шахте «Листвяжная» никак не повлияла на работу этих больших коллективов. И я надеюсь, что и на работу «СДС-Строя» это никак не повлияет. У компании много проектов в нашем регионе.

Отменят ли QR-коды в общепите?


— Не планируется отмена QR-кодов на новогодние праздники ни в одной из отраслей, в том числе в общественном питании. Мы смягчили ряд ограничений в этой сфере. Например, сняли ограничения по заполняемости зала и расстановке столов и стульев в кафе и ресторанах. Мы не стали вводить ограничения даже на такие массовые мероприятия, как новогодние корпоративы: они допустимы при соблюдении мер санитарной безопасности. Но снимать ограничения в ближайшее время не предполагаем.

При этом противники QR-кодов грозились подать в суд на губернатора.

— Это работа юристов. На меня, как на публичного человека, пытаются инициировать иски. Переживу и этот иск. Я в своей правоте уверен. Для того, чтобы защитить жителей — введение QR-кодов лучше, чем закрытие отраслей.

Коммунальные аварии в Новосибирске


Многие обеспокоены тем, как часто этой зимой у жителей отключают отопление. Вчера, 14 декабря, произошла крупная коммунальная авария в Ленинском районе. Повреждение произошло на трубопроводе по улице Немировича-Данченко, а его устранение заняло весь день.

— Пока статистика не подтверждает рост коммунальных аварий. Печально, что они не снижаются. Мое мнение — это следствие запоздалых каких-то управленческих решений.

Губернатор также поддержал рост тарифов на коммунальные услуги.

— Расходы растут, если мы не будем повышать тарифы, то накопится разрыв. После этого мы вдруг начинаем спохватываться, и накопленное отставание пытаемся решить в один момент. Это вызывает недовольство у жителей. Тарифы нужно индексировать обоснованно, но ежегодно.

Разорвут ли контракт с «Экологией-Новосибирск»?

На прошлой неделе региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявил, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. По мусорной концессии также продолжаются переговоры.

— Объективно нужно отметить, что ситуацию с вывозом мусора оператор выровнял. Но в отношении расчетов со своими контрагентами, перевозчиками, полигонами — да, ситуация достаточно напряженная, тяжелая. С большинством из контрагентов были согласованы мировые соглашения и графики погашения задолженностей, накопленных за предыдущий период. Но это сделано не со всеми. Очевидно, это, в том числе, повлияло на решение о самобанкротстве.

Самобанкротство — это не приговор. В процедуру наблюдения как вошел, так в любой момент можешь выйти. Самое главное, чтобы был решен вопрос по урегулированию задолженности. Да, мы морально готовы к расторжению договора, и не только морально — запущены соответствующие процедуры, необходимые нормативные акты. Этот процесс достаточно сложный и болезненный. Но если до этого дойдет — мы эту процедуру запустим.

Строительство новых станций метро на Дзержинской линии

— Переговоры ведутся. Но я уже не один раз своим коллегам говорил, и это касается любого объекта. Можно вести переговоры на самом высоком уровне. Можно получить пачку писем с важными визами. Но если у тебя нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги — безнадежно. Поэтому сегодня я до сих пор жду завершения разработки ПСД.

Вы можете прочитать полную расшифровку пресс-конференции у нас на сайте или в нашем аккаунте в Telegram.

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Андрей ТравниковНовосибирская областьгубернатор
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