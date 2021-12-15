QR-коды, рабочие с плакатом SOS и разрыв контракта с «Экологией-Новосибирск»: 6 важных вопросов к губернатору

— Не удалось выяснить, кто это. И с учетом того, что так удачно заметили их, есть предположение, что это была постановочная съемка. На кровле ведутся активные работы, и их ведет серьезная компания. Каких-то проблем у компании нет.

Сегодня также стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».



— Я не один раз говорил, что, к сожалению, от контрактного срока мы видим отставание. Причем отставание достаточно приличное — более полугода уже накопилось за 2020–2021 года. Но это контрактные сроки. Они предусматривали ввод объекта весной 2022 года. У нас и у строителей была возможность сделать всё спокойно, без аврала и ручного управления. Но, к сожалению, подрядчик не выдержал эти темпы. В прошлый пандемийный год это отставание стало накапливаться. И приходится строить, как обычно. Как говорится, в режиме строительного подвига и в режиме ручного управления. Тем не менее, это не влияет на окончательный срок. Мы ориентируем подрядчика на сентябрь 2022 года.