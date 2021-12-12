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В Новосибирске пролетное строение четвертого моста достигло правого берега Оби — как это выглядит

Техническая готовность проекта — меньше 45%

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К концу года техническая готовность всего проекта составит 45%

К концу года техническая готовность всего проекта составит 45%

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В Новосибирске главная опорная конструкция четвертого моста достигла правого берега. Как сообщили в Правительстве Новосибирской области, к концу года техническая готовность всего проекта составит 45%.

— Губернатору доложили о ходе работ: строители завершили один из ключевых и самых технологически сложных этапов концессионного проекта по созданию мостового перехода. Многотонная конструкция пролетного строения, надвижка которой началась 27 марта 2021 г., пересекла русло реки и прошла от левого до правого берега на высоте 13,5 метра над водой. За 8,5 месяца собрано и надвинуто над руслом пролетное строение длиной 546 погонных метров и весом 7432 тонны. Работы по надвижке выполняются традиционным методом с помощью четырех гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн, — рассказали в пресс-службе губернатора.

На правом берегу продолжается сооружение <nobr class="_">114-метрового</nobr> пилона в форме буквы Н — это символ будущего моста и новая архитектурная доминанта города

На правом берегу продолжается сооружение 114-метрового пилона в форме буквы Н — это символ будущего моста и новая архитектурная доминанта города

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Как сообщил губернатор Андрей Травников, конечный срок, который определен вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, — открыть рабочее движение в декабре 2022 года

— На сегодня возведено 12 из 18 опор моста, включая три русловые опоры. На левом берегу выполнены земляные работы по основному ходу трассы в объеме более 430 тысяч кубометров, погружено свыше 120 буровых свай. Завершено устройство 14 монолитных опор транспортной развязки, свыше 300 буронабивных свай эстакады, смонтировано почти 3 тысячи тонн металлоконструкций пролетных строений, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирска.

Концессионером моста выступает группа компания «ВИС». Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста и других объектов. Выручка фирмы в 2020 году — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. «ВИС» владеют Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе».

Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре. Тогда говорилось, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря. 2 декабря мэрия сообщала, что движение по Ипподромской откроется через 90 дней. 9 декабря стало известно, что Ипподромская, возможно, откроется 25 апреля.

Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года. В ноябре строители закончили часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров. Как идет строительство моста, можно посмотреть на фотографиях с высоты птичьего полета.

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мостстроительство«ВИС»
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