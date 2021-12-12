В Новосибирске пролетное строение четвертого моста достигло правого берега Оби — как это выглядит

В Новосибирске главная опорная конструкция четвертого моста достигла правого берега. Как сообщили в Правительстве Новосибирской области, к концу года техническая готовность всего проекта составит 45%.

— Губернатору доложили о ходе работ: строители завершили один из ключевых и самых технологически сложных этапов концессионного проекта по созданию мостового перехода. Многотонная конструкция пролетного строения, надвижка которой началась 27 марта 2021 г., пересекла русло реки и прошла от левого до правого берега на высоте 13,5 метра над водой. За 8,5 месяца собрано и надвинуто над руслом пролетное строение длиной 546 погонных метров и весом 7432 тонны. Работы по надвижке выполняются традиционным методом с помощью четырех гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн, — рассказали в пресс-службе губернатора.