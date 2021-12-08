Новосибирцы в третий раз пришли спасать утку на замерзающей реке, но птицы не оказалось на месте

Сегодня вечером жители микрорайона Весенний Новосибирска в третий раз вышли к реке Ине, чтобы попытаться спасти утку, которая плавает в замерзающей полынье. Но, к их удивлению, птицы на месте не оказалось. При этом жители слышат ее кряканье, но не могут найти.
Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, если утку не поймать и не поместить в специализированное учреждение, ее ждет гибель.
— Если полынья замерзнет, а это наверняка случится, то утка погибнет. Птицу надо поймать и поместить в тепло. Судя по видео, у нее явная проблема с крылом. Это может быть травма или врожденный дефект. Я удивляюсь, почему ее не могут поймать. Конечно, она боится человека. Из-за испуга она может даже нырнуть под лед и там погибнуть. Надо взять большой сачок и действовать нужно решительно, — рассказал орнитолог.
Одинокую утку на реке Ине жители впервые заметили 3 декабря. Первая попытка ее поймать была предпринята днем 5 декабря. Вторая — спустя два дня, вечером 7 декабря. Обе попытки успехом не увенчались.