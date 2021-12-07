Попытка провалилась. Жители Новосибирска снова не поймали утку, которая замерзает на реке Иня

— Поймать ее не удалось, потому что, во-первых, лед очень тонкий. Парня пустили туда на ватрушке. Сачком ее не поймаешь, она в догоняшки играет. То есть он в одну сторону идет, она в другую сторону уплывает. На ту сторону берега уходит, ходит там, сидит. Там надо [пробовать вдвоем], и нужна лодка. Отложили всё на завтра, один мужчина пообещал [привезти] лодку. И завтра должен подъехать парень в гидрокостюме и сети привезти. Надо вдвоем, одному никак не справиться, — сообщила НГС участница спасательной операции.