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Попытка провалилась. Жители Новосибирска снова не поймали утку, которая замерзает на реке Иня

Завтра им обещали привезти лодку и сети

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Спасательная операция прошла сегодня вечером

Спасательная операция прошла сегодня вечером

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Вечером во вторник, 8 декабря, жители микрорайона Весенний в Новосибирске второй раз попробовали поймать утку, которая почему-то не улетела на зимовку и теперь замерзает на реке Иня. Однако попытка не увенчалась успехом.

На этот раз спасательная операция выглядела так: мужчина на плюшке, к которой привязали веревку, сачком пытался поймать птицу.

На место привезли длинную веревку

На место привезли длинную веревку

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— Поймать ее не удалось, потому что, во-первых, лед очень тонкий. Парня пустили туда на ватрушке. Сачком ее не поймаешь, она в догоняшки играет. То есть он в одну сторону идет, она в другую сторону уплывает. На ту сторону берега уходит, ходит там, сидит. Там надо [пробовать вдвоем], и нужна лодка. Отложили всё на завтра, один мужчина пообещал [привезти] лодку. И завтра должен подъехать парень в гидрокостюме и сети привезти. Надо вдвоем, одному никак не справиться, — сообщила НГС участница спасательной операции.

Завтра местные жители снова попытаются поймать птицу.

Плюшку привязали к веревке

Плюшку привязали к веревке

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А вот и сачок

А вот и сачок

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Но выяснилось, что птица сосем не хочет быть пойманной

Но выяснилось, что птица сосем не хочет быть пойманной

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И как бы ни старался спасатель, ничего не получалось

И как бы ни старался спасатель, ничего не получалось

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Спустя какое-то время стало очевидно, что поймать птицу не удастся

Спустя какое-то время стало очевидно, что поймать птицу не удастся

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Завтра к реке привезут лодку

Завтра к реке привезут лодку

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В прошлом ноябре новосибирский депутат Игорь Украинцев на надувном матрасе пытался спасти застрявшую на озере утку.

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