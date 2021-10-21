«Переехали и выдохнули»: три плюса жизни на Первомайке (там не только «наливайки» и пьяницы)

Репортаж из «наливайки» в Первомайском районе возмутил многих жителей Новосибирска, особенно местных жителей. Некоторые первомайцы достаточно резко отреагировали на текст, посчитав, что район выставили не в лучшем свете, а кое-кто даже не на шутку оскорбился. Автор текста — Александра Трофименко — сама живет на Первомайке и не понаслышке знает о плюсах/минусах жизни в отдаленном районе. В своей сегодняшней колонке она рассказывает, почему пока не готова отсюда переезжать.
Во-первых, давайте сразу проясним: на правду не обижаются. А всё описанное в репортаже — это правда, которую я видела своими глазами. Текст из «наливайки» был написан, чтобы обозначить проблему пьянства, но почему-то задел лично многих. Однако таких магазинов в нашем городе сотни, и я уверена, что в каждом из них по ночам происходит что-то подобное. Просто я живу на Первомайке, поэтому пишу про нее. Жила бы где-то в другом месте, то написала бы, что происходило там.
Справедливости ради всё же захотелось рассказать, почему мы до сих пор живем в этом районе. Поэтому я готова перечислить три плюса, которые до сих пор держат нас в Первомайском районе. А точнее, как многие догадались, на жилмассиве «Березовое». Но сразу предупреждаю, что плюсы будут с оговорками.
Итак, первый и самый главный — природа. Я хорошо помню, как летом
Поэтому, да, после переезда мы долго не могли привыкнуть к зелени и дневной тишине. В каждом дворе стояли деревья, а прямо из окна виднелось озеро. На кураже новых ощущений мы чуть ли не каждые выходные устраивали пикники и часами гуляли по району, потому что в центральной части Новосибирска с массивной коляской особо не разгуляешься: лестницы, поребрики — среда недоступная. А тут — ходи хоть сутки напролет. Мои подруги по материнству даже умудрялись ходить за ягодами в лес через дорогу, когда дети были еще маленькими. Возможно ли такое где-то в районе метро? Определенно, нет.
Единственный жирный минус — это люди, которые местами к этой самой природе относятся, мягко говоря, без уважения. Например, неделю назад мы с дочкой ходили на озеро. Там до сих пор плавают разжиревшие утки, которых подкармливают местные жители. А еще — горы мусора. Под кустами, под деревьями, в воде — везде. Это грустно.
Второй очевидный плюс жизни на КСМ — электричка. Отличный способ добраться в центр города за каких-то полчаса. Особенно с учетом того, что Большевистская по утрам и вечерам частенько стоит колом. Непередаваемое чувство, знаете ли, ехать с ветерком вечером с работы, когда под тобой сотни людей стоят в беспросветной пробке. При этом электрички действительно ходят часто, особенно по утрам. Не успел на одну, то на другой точно уедешь. Это, как минимум, избавляет от непредвиденных опозданий на работу и выгодно отличает Первомайку от других отдаленных районов.
Впрочем, есть одна серьезная проблема — железнодорожный переезд. Ведь помимо пассажирских электричек по рельсам идут длиннющие грузовые поезда, и такое чувство, что иногда едут буквально подряд. Движение останавливается часто, на Бердское шоссе не могут выехать не только легковые автомобили, но и автобусы. Поэтому успеть на конкретную электричку иногда просто нереально. Да, можно выйти за одну остановку до «Матвеевки», откуда обычно начинается пробка, и дойти до станции по дорожке через лес. Но это только со стороны звучит красиво. А на деле представьте: минус 35, пять минут до поезда, и по дорожке ты не идешь, а бежишь. Километр. По морозу. Я раньше работала по утрам и прекрасно помню подобные марш-броски — до сих пор мурашки по телу.
Третий плюс (тут будет даже без но) — дешевое жилье. Да, это то, из-за чего мы в принципе переехали на Первомайку в небольшую студию семь лет назад. Однако ипотека выплатилась, и встал резонный вопрос: куда дальше? Признаюсь честно, одно время я была одержима мыслью переехать поближе к метро, чтобы поменьше времени тратить на дорогу. Но потом мы остановились и подумали: за деньги, которые у нас есть, мы можем разве что купить небольшую «двушку» где-то в Ленинском районе в старом доме с непонятно какого качества коммуникациями. На КСМ же можно было приобрести просторную светлую квартиру. Поэтому очевидно, что выбор пал на второй вариант.
Теперь у нас есть большая квартира на
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