«Переехали и выдохнули»: три плюса жизни на Первомайке (там не только «наливайки» и пьяницы)

Справедливости ради всё же захотелось рассказать, почему мы до сих пор живем в этом районе. Поэтому я готова перечислить три плюса, которые до сих пор держат нас в Первомайском районе. А точнее, как многие догадались, на жилмассиве «Березовое». Но сразу предупреждаю, что плюсы будут с оговорками.



Итак, первый и самый главный — природа. Я хорошо помню, как летом 2014-го я с трехмесячной дочерью на руках впервые попала сюда и наконец-то вдохнула полной грудью. До этого мы жили в самом центре Новосибирска, где по ночам под окнами орали гуляки из клубов, днем из-за духоты ребенок покрывался потницей, но открыть окно — значит впустить в дом облако пыли (мы жили напротив проспекта Димитрова).



Поэтому, да, после переезда мы долго не могли привыкнуть к зелени и дневной тишине. В каждом дворе стояли деревья, а прямо из окна виднелось озеро. На кураже новых ощущений мы чуть ли не каждые выходные устраивали пикники и часами гуляли по району, потому что в центральной части Новосибирска с массивной коляской особо не разгуляешься: лестницы, поребрики — среда недоступная. А тут — ходи хоть сутки напролет. Мои подруги по материнству даже умудрялись ходить за ягодами в лес через дорогу, когда дети были еще маленькими. Возможно ли такое где-то в районе метро? Определенно, нет.

