У новосибирца со счета в банке пропало около 1 миллиона рублей

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Ветеран войны Александр Боровиков обнаружил пропажу со своих банковских счетов предположительно около
Что случилось
Александр Боровиков завел банковский вклад ещё в «Глобэксбанке» пять лет назад. Вклад назывался: «День Победы». Как рассказывает сам ветеран, он ежемесячно приносил в банк крупные суммы денег от своей пенсии с ветеранской надбавкой. В «Глобэксе» деньги у него почти всегда принимал один и тот же работник — Наталья Р., которая постоянно рассказывала пожилому клиенту о более выгодных вкладах, предлагая открывать новые расчетные счета. Таким образом на Боровикова оказалось оформлено семь накопительных счетов под разными процентами.
Через какое-то время «Глобэкс» был поглощен «Связь-Банком», а еще позже «Связь-Банк» — «Просвязьбанком». Но все счета и деньги ветерана переходили из одного финансового учреждения в другое.
В 2020 году из-за пандемии Александр Васильевич в банк не обращался совсем. А вот весной 2021 года ветеран с сыном Василием пришел в «Промсвязьбанк» проверить, какая сумма накопилась на счетах. Но в банке им почему-то не смогли сразу назвать точную сумму, а попросили зайти через несколько дней.
— В итоге они сделали выписку, а там всего
В банке пожилому вкладчику пообещали, что разберутся уже на уровне московского отделения, но через неделю выдали тот же результат: сумма с начисленными процентами —
В итоге в службе безопасности сибирского отделения «Промсвязьбанка» предложили вкладчику оформить претензию.
Какую сумму банк должен ветерану, никто точно назвать не может: мужчины оперируют лишь приблизительными расчетами, проведенными на основе банковских квитанций. У Александра Васильевича сумма получилась в пределах
«Разбирайтесь сами»
После обнаружения пропажи денег и шести, как выразился сын Александра Васильевича, «обнуленных» счетов, мужчины решили всё же высчитать точную сумму. В апреле 2021 года они обратились в новосибирский филиал Центробанка с просьбой провести банковский расчет с учетом всех процентов и снятых сумм. Эту услугу, говорит Александр Боровиков, он был готов оплатить, но работники новосибирского Центробанка лишь передали дело в полицию. В полицию потом пришли с заявлением и сам Александр Боровиков с сыном Василием.
Когда дело попало в правоохранительные органы, то следователи самостоятельно насчитали, что сумма должна быть в пределах полумиллиона рублей. Но за точные расчеты никакие банковские структуры почему-то не брались. Александр и Василий утверждают, что с такой же просьбой они обращались и в другие банки, предлагая оплатить эту операцию, но везде получали отказ.
В конце лета из сибирского отделения «Промсвязьбанка», по словам Боровиковых, им позвонил сотрудник службы безопасности Андрей Лазарев и сообщил, что пришло заключение московского офиса.
— Я спрашиваю: «Каков ответ?» А он сказал, мол, разбирайтесь сами, — заметил Александр Боровиков и уточнил, что узнать заключение главного офиса «Промсвязьбанка» они так и не смогли.
Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разыскать Андрея Лазарева на рабочем месте, но в банке сообщили, что этот сотрудник находится на больничном.
Ветеран и его сын подозревают, что к пропаже денег могли иметь отношение сами банковские сотрудники. На сегодняшний день никто из тех работников в «Промсвязьбанке» уже не числится. Мы попытались разыскать Наталью Р. через соцсети, но единственный аккаунт, который хоть как-то подходил под описание того банковского служащего, был неактивен с начала октября: сообщение журналиста там даже не прочитали.
Что говорят в полиции и банке
Полицейские подтвердили, что по этой истории возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК России (кража в крупном размере с банковского счета).
— Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, совершивших данное преступление, — сообщается в официальном ответе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В «Промсвязьбанке» на запрос журналиста отреагировали сразу, но попросили для подготовки детального ответа дать отсрочку в несколько дней. На предложение переслать в качестве ответа сообщение, который московский офис уже присылал летом этого года в Новосибирск, в банке уточнили, что хотят разобраться в истории подробнее.
Через 7 дней после журналистского запроса Александра Боровикова вместе с сыном вызвали в сибирский филиал и попросили в очередной раз предоставить копии всех имеющихся документов по вкладам. Хотя такой же пакет документов банк уже забирал у Боровиковых весной 2021 года.
А в ответ на журналистский запрос из московского «Промсвязьбанка» через 7 дней пришел ответ:
— «Промсвязьбанк» проводит всестороннюю проверку по обращению Боровикова Александра Васильевича. Учитывая тот факт, что он стал нашим клиентом после присоединения двух банков — сначала «Глобэкс», после — «Связь-Банк», необходимо изучение архивных данных. О результатах комплексной проверки мы сообщим Боровикову Александру Васильевичу.
После этого с Василием Боровиковым, сыном ветерана, кто-то связался по телефону:
— Звонивший сказал: мы вот вас просим прекратить это журналистское расследование. А я говорю, мол, не понял, это кто мне звонит? И как-то он мне быстро представился, что я не понял: или менеджер банка, или кто… И тогда я ему отвечаю, что мы полгода ждали, чтобы эта ситуация мирно разрешилась, а вы мне сейчас предлагаете... А он говорит, что очень просит приостановить всё это расследование на НГС. Нет, отвечаю ему, мы будем добиваться: и к прокурору пойдем, и дальше, если потребуется, — пересказывает разговор Василий Боровиков.
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