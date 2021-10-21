У новосибирца со счета в банке пропало около 1 миллиона рублей

В 2020 году из-за пандемии Александр Васильевич в банк не обращался совсем. А вот весной 2021 года ветеран с сыном Василием пришел в «Промсвязьбанк» проверить, какая сумма накопилась на счетах. Но в банке им почему-то не смогли сразу назвать точную сумму, а попросили зайти через несколько дней.



— В итоге они сделали выписку, а там всего 217 тысяч . Я говорю: «Как 217? Я с 2016 года по 2020 вкладывал деньги, а у меня всего 217 тысяч ?» У меня, говорю им, приходники на руках, расходники на руках — надо сверить. Ну, и возмутился. Поехали с сыном в главный офис и написали претензию. Указал в претензии, что все документы у меня на руках и по документам сумма должна быть не 217 тысяч , а гораздо больше, — рассказывает Александр Боровиков.



В банке пожилому вкладчику пообещали, что разберутся уже на уровне московского отделения, но через неделю выдали тот же результат: сумма с начисленными процентами — 217 тысяч рублей, остальные счета закрыты.



В итоге в службе безопасности сибирского отделения «Промсвязьбанка» предложили вкладчику оформить претензию.

