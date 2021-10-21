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У новосибирца со счета в банке пропало около 1 миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело, а в «Промсвязьбанке» уже полгода не могут дать четкого ответа и просят подождать еще

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Пожилой новосибирец случайно обнаружил, что на его банковском счете не хватает крупной суммы денег

Пожилой новосибирец случайно обнаружил, что на его банковском счете не хватает крупной суммы денег

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У 95-летнего новосибирца пропали деньги со счета в «Промсвязьбанке»

Ветеран войны Александр Боровиков обнаружил пропажу со своих банковских счетов предположительно около 1 миллиона рублей, которые он накопил за четыре года. В 2016 году новосибирец открыл счет тогда еще в «Глобэксе» и каждый месяц уносил в банк почти всю свою ветеранскую пенсию. Через какое-то время «Глобэкс» закрылся, а на его месте появился «Связь-Банк». После исчез и «Связь-Банк», уступив место «Промсвязьбанку». В какой-то из этих моментов исчезли и деньги пенсионера. Вот только точную цифру пропавших денег никто назвать не может. Сам Александр Васильевич думает, что украдено более 1,5 миллионов рублей, его сын насчитал чуть больше миллиона, полиция заявляет о полумиллионе, а в самом банке про кражу вообще ничего не говорят, только озвучивают остаток денег на счете: 217 тысяч рублей. В запутанной истории банковского вклада 95-летнего ветерана разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Что случилось


95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Боровиков утверждает, что у него пропала крупная сумма денег с его банковских счетов в «Промсвязьбанке». У ветерана на руках есть все необходимые документы — как о зачислении регулярных взносов на банковские счета, так и о списании сумм, когда приходилось деньги снимать. Оригиналы всех документов мужчина продемонстрировал корреспонденту НГС.

Александр Васильевич открыл вклад «День Победы» в банке «Глобэкс» в мае 2016 года

Александр Васильевич открыл вклад «День Победы» в банке «Глобэкс» в мае 2016 года

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Александр Боровиков завел банковский вклад ещё в «Глобэксбанке» пять лет назад. Вклад назывался: «День Победы». Как рассказывает сам ветеран, он ежемесячно приносил в банк крупные суммы денег от своей пенсии с ветеранской надбавкой. В «Глобэксе» деньги у него почти всегда принимал один и тот же работник — Наталья Р., которая постоянно рассказывала пожилому клиенту о более выгодных вкладах, предлагая открывать новые расчетные счета. Таким образом на Боровикова оказалось оформлено семь накопительных счетов под разными процентами.

Через какое-то время «Глобэкс» был поглощен «Связь-Банком», а еще позже «Связь-Банк» — «Просвязьбанком». Но все счета и деньги ветерана переходили из одного финансового учреждения в другое.

Александр Боровиков хранит все бумаги по зачисленным и снятым со счетов деньгам

Александр Боровиков хранит все бумаги по зачисленным и снятым со счетов деньгам

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В 2020 году из-за пандемии Александр Васильевич в банк не обращался совсем. А вот весной 2021 года ветеран с сыном Василием пришел в «Промсвязьбанк» проверить, какая сумма накопилась на счетах. Но в банке им почему-то не смогли сразу назвать точную сумму, а попросили зайти через несколько дней.

— В итоге они сделали выписку, а там всего 217 тысяч. Я говорю: «Как 217? Я с 2016 года по 2020 вкладывал деньги, а у меня всего 217 тысяч?» У меня, говорю им, приходники на руках, расходники на руках — надо сверить. Ну, и возмутился. Поехали с сыном в главный офис и написали претензию. Указал в претензии, что все документы у меня на руках и по документам сумма должна быть не 217 тысяч, а гораздо больше, — рассказывает Александр Боровиков.

В банке пожилому вкладчику пообещали, что разберутся уже на уровне московского отделения, но через неделю выдали тот же результат: сумма с начисленными процентами — 217 тысяч рублей, остальные счета закрыты.

В итоге в службе безопасности сибирского отделения «Промсвязьбанка» предложили вкладчику оформить претензию.

Какую сумму банк должен ветерану, никто точно назвать не может: мужчины оперируют лишь приблизительными расчетами, проведенными на основе банковских квитанций. У Александра Васильевича сумма получилась в пределах 1,5 миллионов рублей. Вроде бы это даже с учетом того, что 915 тысяч рублей ранее снимались на необходимые крупные траты. Сын ветерана Василий уточняет, что по его подсчетам итоговая сумма получилась немного меньше.

Цифры между расчетами Боровиковых и остатком на банковском вкладе различаются очень сильно

Цифры между расчетами Боровиковых и остатком на банковском вкладе различаются очень сильно

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«Разбирайтесь сами»


После обнаружения пропажи денег и шести, как выразился сын Александра Васильевича, «обнуленных» счетов, мужчины решили всё же высчитать точную сумму. В апреле 2021 года они обратились в новосибирский филиал Центробанка с просьбой провести банковский расчет с учетом всех процентов и снятых сумм. Эту услугу, говорит Александр Боровиков, он был готов оплатить, но работники новосибирского Центробанка лишь передали дело в полицию. В полицию потом пришли с заявлением и сам Александр Боровиков с сыном Василием.

Когда дело попало в правоохранительные органы, то следователи самостоятельно насчитали, что сумма должна быть в пределах полумиллиона рублей. Но за точные расчеты никакие банковские структуры почему-то не брались. Александр и Василий утверждают, что с такой же просьбой они обращались и в другие банки, предлагая оплатить эту операцию, но везде получали отказ.

В конце лета из сибирского отделения «Промсвязьбанка», по словам Боровиковых, им позвонил сотрудник службы безопасности Андрей Лазарев и сообщил, что пришло заключение московского офиса.

— Я спрашиваю: «Каков ответ?» А он сказал, мол, разбирайтесь сами, — заметил Александр Боровиков и уточнил, что узнать заключение главного офиса «Промсвязьбанка» они так и не смогли.

Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разыскать Андрея Лазарева на рабочем месте, но в банке сообщили, что этот сотрудник находится на больничном.

Ветеран и его сын подозревают, что к пропаже денег могли иметь отношение сами банковские сотрудники. На сегодняшний день никто из тех работников в «Промсвязьбанке» уже не числится. Мы попытались разыскать Наталью Р. через соцсети, но единственный аккаунт, который хоть как-то подходил под описание того банковского служащего, был неактивен с начала октября: сообщение журналиста там даже не прочитали.

В какой-то момент несколько банковских счетов Александра Боровикова оказались полностью закрытыми, а деньги с них выведены

В какой-то момент несколько банковских счетов Александра Боровикова оказались полностью закрытыми, а деньги с них выведены

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Что говорят в полиции и банке


Полицейские подтвердили, что по этой истории возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК России (кража в крупном размере с банковского счета).

— Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, совершивших данное преступление, — сообщается в официальном ответе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В «Промсвязьбанке» на запрос журналиста отреагировали сразу, но попросили для подготовки детального ответа дать отсрочку в несколько дней. На предложение переслать в качестве ответа сообщение, который московский офис уже присылал летом этого года в Новосибирск, в банке уточнили, что хотят разобраться в истории подробнее.

Через 7 дней после журналистского запроса Александра Боровикова вместе с сыном вызвали в сибирский филиал и попросили в очередной раз предоставить копии всех имеющихся документов по вкладам. Хотя такой же пакет документов банк уже забирал у Боровиковых весной 2021 года.

А в ответ на журналистский запрос из московского «Промсвязьбанка» через 7 дней пришел ответ:

— «Промсвязьбанк» проводит всестороннюю проверку по обращению Боровикова Александра Васильевича. Учитывая тот факт, что он стал нашим клиентом после присоединения двух банков — сначала «Глобэкс», после — «Связь-Банк», необходимо изучение архивных данных. О результатах комплексной проверки мы сообщим Боровикову Александру Васильевичу.

После этого с Василием Боровиковым, сыном ветерана, кто-то связался по телефону:

— Звонивший сказал: мы вот вас просим прекратить это журналистское расследование. А я говорю, мол, не понял, это кто мне звонит? И как-то он мне быстро представился, что я не понял: или менеджер банка, или кто… И тогда я ему отвечаю, что мы полгода ждали, чтобы эта ситуация мирно разрешилась, а вы мне сейчас предлагаете... А он говорит, что очень просит приостановить всё это расследование на НГС. Нет, отвечаю ему, мы будем добиваться: и к прокурору пойдем, и дальше, если потребуется, — пересказывает разговор Василий Боровиков.

Александр Боровиков с сыном Василием намерены разбираться до победного конца

Александр Боровиков с сыном Василием намерены разбираться до победного конца

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Самая крупная кража из банка последнего времени — пропажа денег в 2020 году из ячеек «Альфа-Банка». Сначала стало известно о пропавших 130 миллионах рублей экс-начальника полиции Новосибирска. Позже выяснилось, что есть и еще один пострадавший. В июле 2021 года стало известно, что отделение банка, откуда пропали 300 миллионов рублей, закрывают совсем.

По уголовному делу о хищении денег из ячеек в конце мая задержали заместителя руководителя ВИП-отделения «Альфа-Банка» Алину Третьякову. Позже Третьякову отпустили из следственного изолятора. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая до 28 мая. Позже прокуратура признала ее задержание незаконным.

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ветеран ВОВкража денег«Промсвязьбанк»
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