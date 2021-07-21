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В Новосибирске закрывают отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого похитили 300 миллионов. В нём нашли нарушения

В банке заявляют, что переезд не связан с уголовным делом

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Отделение перестанет работать уже завтра

Отделение перестанет работать уже завтра

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В Новосибирске закрывают отделение банка, из которого похитили 300 млн

В Новосибирске закрывается отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого было похищено 300 миллионов рублей. Инцидент произошел еще 10 ноября — одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. Пострадавших в итоге оказалось несколько.

Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке», — адвокат Юрий Гольдберг. По его словам, пропали накопления за 20 лет.

— Мне сказали о закрытии отделения в самом банке, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Юрий Гольдберг.

Он добавил, что действия банка вызывают у него недоумение еще с ноября прошлого года. По его словам, банк не делает попыток, чтобы урегулировать как-то ситуацию, и не предлагал никаких компенсаций пострадавшим.

Источник НГС сообщил, что закрытие отделения может быть связано с нарушениями, которые были выявлены в ходе следствия (документ, в котором они описываются, имеется в распоряжении редакции). Согласно ему, сотрудники банка оставляли клиентов в депозитарии одних и не контролировали время, которое те находятся внутри.

— Сотрудники банка, имеющие доступ в депозитарий, могли самостоятельно, без клиентов проходить в депозитарий, и их действия никем не контролировались и не фиксировались. Также при смене арендатора банковского сейфа в депозитарии замки и ключи банковских сейфов не заменялись, — говорится в документе.

Следователи установили, что ключи от сейфов выносились за пределы отделения, а сервер, который хранил видеозаписи с помещения перед входом в депозитарий, работал со сбоями. При этом видеокамеры в самом депозитарии и у черного выхода вообще не были установлены.

Информацию о закрытии отделения в пресс-службе «Альфа-Банка» подтвердили, сообщив, что оно было запланировано уже давно.

— Это отделение переезжает по новому адресу и будет открыто в формате phygital 22 июля по адресу Кирова, 46/1. Закрытие отделения проходит в рамках трансформации сети, то, что закрывается именно это отделение, — совпадение. План переездов и закрытий был согласован еще в прошлом году, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе банка.

Корреспондент НГС попросила банк уточнить информацию о выявленных нарушениях. На момент публикации ответы на вопросы не поступили.

По уголовному делу о хищении денег из ячеек в конце мая задержали заместителя руководителя ВИП-отделения «Альфа-Банка» Алину Третьякову. Позже Третьякову отпустили из следственного изолятора. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая до 28 мая. Позже прокуратура признала ее задержание незаконным.

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