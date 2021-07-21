В Новосибирске закрывают отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого похитили 300 миллионов. В нём нашли нарушения

В Новосибирске закрывают отделение банка, из которого похитили
В Новосибирске закрывается отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого было похищено 300 миллионов рублей. Инцидент произошел еще
Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке», — адвокат Юрий Гольдберг. По его словам, пропали накопления за
— Мне сказали о закрытии отделения в самом банке, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Юрий Гольдберг.
Он добавил, что действия банка вызывают у него недоумение еще с ноября прошлого года. По его словам, банк не делает попыток, чтобы урегулировать как-то ситуацию, и не предлагал никаких компенсаций пострадавшим.
Источник НГС сообщил, что закрытие отделения может быть связано с нарушениями, которые были выявлены в ходе следствия (документ, в котором они описываются, имеется в распоряжении редакции). Согласно ему, сотрудники банка оставляли клиентов в депозитарии одних и не контролировали время, которое те находятся внутри.
— Сотрудники банка, имеющие доступ в депозитарий, могли самостоятельно, без клиентов проходить в депозитарий, и их действия никем не контролировались и не фиксировались. Также при смене арендатора банковского сейфа в депозитарии замки и ключи банковских сейфов не заменялись, — говорится в документе.
Следователи установили, что ключи от сейфов выносились за пределы отделения, а сервер, который хранил видеозаписи с помещения перед входом в депозитарий, работал со сбоями. При этом видеокамеры в самом депозитарии и у черного выхода вообще не были установлены.
Информацию о закрытии отделения в пресс-службе «Альфа-Банка» подтвердили, сообщив, что оно было запланировано уже давно.
— Это отделение переезжает по новому адресу и будет открыто в формате phygital
Корреспондент НГС попросила банк уточнить информацию о выявленных нарушениях. На момент публикации ответы на вопросы не поступили.
По уголовному делу о хищении денег из ячеек в конце мая задержали заместителя руководителя ВИП-отделения «Альфа-Банка» Алину Третьякову. Позже Третьякову отпустили из следственного изолятора. Женщина находилась там с раннего утра