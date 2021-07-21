В Новосибирске закрывают отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого похитили 300 миллионов. В нём нашли нарушения

В Новосибирске закрывается отделение «Альфа-Банка», из ячеек которого было похищено 300 миллионов рублей. Инцидент произошел еще 10 ноября — одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. Пострадавших в итоге оказалось несколько.

Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке», — адвокат Юрий Гольдберг. По его словам, пропали накопления за 20 лет .

— Мне сказали о закрытии отделения в самом банке, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Юрий Гольдберг.