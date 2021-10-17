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Как новосибирцы провели последние теплые выходные — показываем 20 солнечных кадров с улиц города

Гуляем по паркам и набережной вместе с фотокорреспондентом НГС

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По прогнозам синоптиков, эти дни могут стать последними теплыми выходными этой осени

По прогнозам синоптиков, эти дни могут стать последними теплыми выходными этой осени

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Эти выходные выдались в Новосибирске на редкость теплыми и солнечными. Многие горожане воспользовались этой возможностью и вышли прогуляться на улицы. По традиции, одними из излюбленных мест для променада стали Михайловская набережная и скверы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков решил посмотреть, как новосибирцы проводят свои законные выходные.

Михайловская набережная. Здесь сегодня были топлы гуляющих, а на скамейках редко когда можно было увидеть свободное место

Михайловская набережная. Здесь сегодня были топлы гуляющих, а на скамейках редко когда можно было увидеть свободное место

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Не все подростки выбирают легальные места для прогулок. В Новосибирске Следственный комитет ищет троих детей, которых подозревают в осквернении Монумента Славы. Они <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2021/10/17/70198763/" class="_" target="_blank">валялись в чаше Вечного огня и курили вейп</a>

Не все подростки выбирают легальные места для прогулок. В Новосибирске Следственный комитет ищет троих детей, которых подозревают в осквернении Монумента Славы. Они валялись в чаше Вечного огня и курили вейп

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Селфи на фоне заката — обязательный пункт программы для многих

Селфи на фоне заката — обязательный пункт программы для многих

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Идеально, если у вас есть четвероногий друг. Собаки тоже предпочитают хорошую погоду

Идеально, если у вас есть четвероногий друг. Собаки тоже предпочитают хорошую погоду

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Всё еще зеленые газоны отлично подходят для дружеских посиделок

Всё еще зеленые газоны отлично подходят для дружеских посиделок

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Середина наступающей недели должна порадовать самыми теплыми днями. В среду-пятницу будет <nobr class="_">+10... +12</nobr> градусов

Середина наступающей недели должна порадовать самыми теплыми днями. В среду-пятницу будет +10... +12 градусов

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Самое время уделить время семье и провести его с пользой

Самое время уделить время семье и провести его с пользой

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Следующая неделя будет преимущественно солнечной

Следующая неделя будет преимущественно солнечной

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У НОВАТа сегодня тоже оживленно

У НОВАТа сегодня тоже оживленно

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Неважно, есть ли у вас компания или вы гуляете один — главное получить заряд бодрости и хороших впечатлений

Неважно, есть ли у вас компания или вы гуляете один — главное получить заряд бодрости и хороших впечатлений

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Еще эти дни очень популярны у любителей фотосессий на природе

Еще эти дни очень популярны у любителей фотосессий на природе

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Уже на следующих выходных обещают похолодание, пойдет дождь

Уже на следующих выходных обещают похолодание, пойдет дождь

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А еще прогулки, пускай даже неспешные, — отличный фитнес для ленивых

А еще прогулки, пускай даже неспешные, — отличный фитнес для ленивых

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Сегодня утром Новосибирск накрыл сильный туман — воздух был сильно загрязнен, а дышать было трудно. Посмотрите мистические кадры с улиц.

Наступающая неделя обещает быть теплой. Но уже к выходным может похолодать. Прогноз на неделю мы публиковали ранее. А если вы верите в народные приметы — посмотрите, какую зиму они нам обещают.

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