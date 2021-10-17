Как новосибирцы провели последние теплые выходные — показываем 20 солнечных кадров с улиц города

Эти выходные выдались в Новосибирске на редкость теплыми и солнечными. Многие горожане воспользовались этой возможностью и вышли прогуляться на улицы. По традиции, одними из излюбленных мест для променада стали Михайловская набережная и скверы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков решил посмотреть, как новосибирцы проводят свои законные выходные.
Сегодня утром Новосибирск накрыл сильный туман — воздух был сильно загрязнен, а дышать было трудно. Посмотрите мистические кадры с улиц.
Наступающая неделя обещает быть теплой. Но уже к выходным может похолодать. Прогноз на неделю мы публиковали ранее. А если вы верите в народные приметы — посмотрите, какую зиму они нам обещают.