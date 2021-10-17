В Новосибирске подростки валялись в чаше Вечного огня и курили вейп — следователи СК ищут их

В Новосибирске Следственный комитет занялся делом троих детей, которых подозревают в осквернении Монумента Славы в Ленинском районе.

Ранее в сети появился ролик, где видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.

— Будущее России, — комментирует происходящее женщина за кадром.