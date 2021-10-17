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В Новосибирске подростки валялись в чаше Вечного огня и курили вейп — следователи СК ищут их

Следственный комитет начал проверку по факту неправомерных действий детей

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Трое организовали отдых у Вечного огня

Трое организовали отдых у Вечного огня

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В Новосибирске Следственный комитет занялся делом троих детей, которых подозревают в осквернении Монумента Славы в Ленинском районе.

Ранее в сети появился ролик, где видно, как один подросток возлежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок, поменьше возрастом, бегает вокруг, собирает и кидает монеты.

— Будущее России, — комментирует происходящее женщина за кадром.

После сообщений СМИ следователи СК решили взять это дело себе.

— Выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе СУ СК.

Для начала следователям надо будет установить личности детей, допросить их и родителей. Потом уже будет определено, по какой статье можно привлечь подростков: хулиганство, осквернение и т. д.

Ранее мы рассказывали, как вандалы разрисовали стенды к юбилею Победы на входе в сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска.

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осквернениехулиганство
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