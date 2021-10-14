Сегодня отмечают Покров: какую зиму обещают нам народные приметы и согласны ли с ними синоптики

Сегодня, 14 октября, православные отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день также известен тем, что в народе по его погоде определяют, какой будет предстоящая зима. НГС сравнил народные приметы и прогноз синоптиков.

По народным поверьям считается, что до Покрова — осень, а после — зима наступает. И какой она будет, можно определить уже сегодня.

В частности, приметы гласят, что если на Покров не выпадает снег, то его не стоит ждать до декабря и даже до января. Первый снег, больше похожий на дождь, в Новосибирске выпал 26 сентября, однако сегодня в городе его нет.

