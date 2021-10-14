Сегодня отмечают Покров: какую зиму обещают нам народные приметы и согласны ли с ними синоптики

Приметы на Покров обещают Новосибирску холодную зиму
Сегодня, 14 октября, православные отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день также известен тем, что в народе по его погоде определяют, какой будет предстоящая зима. НГС сравнил народные приметы и прогноз синоптиков.
По народным поверьям считается, что до Покрова — осень, а после — зима наступает. И какой она будет, можно определить уже сегодня.
В частности, приметы гласят, что если на Покров не выпадает снег, то его не стоит ждать до декабря и даже до января. Первый снег, больше похожий на дождь, в Новосибирске выпал 26 сентября, однако сегодня в городе его нет.
Кроме того, если листья к Покрову с деревьев полностью не опали, то зима будет очень холодной. Некоторые деревья в городе стоят ещё почти зелеными, таким образом, зима должна быть лютой.
Синоптики в приметы не верят, они опираются в своих прогнозах на научные факторы. Согласно информации Новосибирского гидрометцентра, снег ожидается не раньше конца октября — середины ноября.
В ноябре, согласно прогнозу, в западной части Новосибирской области будет теплее нормы на 1–2 градуса, в остальной части области — в пределах нормы. Декабрь, по прогнозам синоптиков, ожидается холодней климатической нормы на 1–2 градуса, осадки — в пределах нормы. Температуру января синоптики прогнозируют в пределах околоклиматической нормы, это же касается и осадков.
13 октября НГС опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.