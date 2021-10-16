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В Новосибирске ожидается теплая рабочая неделя — изучаем прогноз погоды от трех сервисов

В выходные возможно похолодание

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Ожидается, что всю неделю днем будет теплее +5 градусов

Ожидается, что всю неделю днем будет теплее +5 градусов

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В Новосибирске ожидается теплая погода на рабочей неделе

В Новосибирске ожидается теплая погода на неделе с 18 по 24 октября. НГС изучил прогнозы от популярных сервисов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным «Яндекс.Погоды», дневная температура в Новосибирске составит +5... +12 градусов, ночная — +1... +5. С понедельника, 18 октября, постепенно будет теплеть, а в четверг начнется похолодание. Осадки ожидаются только в воскресенье.

Самым теплым днем, по прогнозам сайта, станет четверг

Самым теплым днем, по прогнозам сайта, станет четверг

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Сервис Gismeteo обещает, что днем воздух прогреется максимум до +10 градусов в среду и четверг, в остальные дни температура составит +5... +8. Ночью возможно похолодание до +2 градусов, его ждут в понедельник. Со вторника по пятницу в Новосибирске будет солнечно, а на выходных начнутся дожди.

Сильного ветра на этой неделе не ждут

Сильного ветра на этой неделе не ждут

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Центр «Фобос» опубликовал прогноз, согласно которому в Новосибирске не будет осадков даже на выходных. Днем ожидается тепло от +7 до +11 градусов, ночью — +4... +7.

Середина недели обещает быть теплой

Середина недели обещает быть теплой

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Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Ожидается, что температура в этом году будет аномальной. А в октябре водителям уже порекомендовали сменить шины на зимние из-за возможного появления гололеда.

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октябрьосеньпогодапрогнозтепло
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