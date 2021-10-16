В Новосибирске ожидается теплая рабочая неделя — изучаем прогноз погоды от трех сервисов

В Новосибирске ожидается теплая погода на рабочей неделе
В Новосибирске ожидается теплая погода на неделе с 18 по 24 октября. НГС изучил прогнозы от популярных сервисов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.
По данным «Яндекс.Погоды», дневная температура в Новосибирске составит
Сервис Gismeteo обещает, что днем воздух прогреется максимум до +10 градусов в среду и четверг, в остальные дни температура составит
Центр «Фобос» опубликовал прогноз, согласно которому в Новосибирске не будет осадков даже на выходных. Днем ожидается тепло от +7 до +11 градусов, ночью —
Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Ожидается, что температура в этом году будет аномальной. А в октябре водителям уже порекомендовали сменить шины на зимние из-за возможного появления гололеда.