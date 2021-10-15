Днем до +12 градусов: новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные

Синоптики порадовали прогнозом новосибирцев — нас ждут теплые и ясные выходные. Зонтики можно оставить дома и смело отправляться на прогулки.

— На выходных будет очень хорошая погода без осадков, восточный и юго-восточный слабый ветер 2–7 м/с. Ночные температуры будут -1... -3 градуса, днем +10... +12 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Комфортная, ясная, солнечная погода будет. С запада к нам сместился антициклон, который ее и принес, передвинулся к нам через Урал. Он будет занимать довольно большую площадь и долгое время.