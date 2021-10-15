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Днем до +12 градусов: новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные

В городе будет ясно и сухо

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Выходные будут идеальными для прогулок

Выходные будут идеальными для прогулок

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В Новосибирске на выходные будет до +12 градусов тепла

Синоптики порадовали прогнозом новосибирцев — нас ждут теплые и ясные выходные. Зонтики можно оставить дома и смело отправляться на прогулки.

— На выходных будет очень хорошая погода без осадков, восточный и юго-восточный слабый ветер 2–7 м/с. Ночные температуры будут -1... -3 градуса, днем +10... +12 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Комфортная, ясная, солнечная погода будет. С запада к нам сместился антициклон, который ее и принес, передвинулся к нам через Урал. Он будет занимать довольно большую площадь и долгое время.

Ожидается, что такая хорошая погода сохранится в Новосибирской области как минимум до 21 октября.

Госавтоинспекция Новосибирской области напомнила автомобилистам, что необходимо уже сменить летние шины на зимние (или всесезонные).

— С октября по май в нашем регионе не рекомендуется пользоваться мото- и велотранспортом, так как в указанный период значительно возрастает угроза совершения ДТП с участием данного вида транспортных средств. Пешеходам стоит помнить, что в гололед на дороге тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, поэтому, прежде чем перейти проезжую часть (даже по пешеходному переходу), следует убедиться, что автомобиль остановился и вас пропускает, и только после этого начинать переход. В темное время суток пешеходы должны использовать на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы, — напомнили в ГИБДД Новосибирской области.

В начале октября Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска, в частности.

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