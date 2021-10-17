Жителя Новосибирска похоронили как неопознанного под четырехзначным номером, хотя его фамилия была известна

Новосибирца похоронили как неопознанного под четырехзначным номером
На Гусинобродском кладбище есть особенный участок. Вместо могил — столбики с номерами, которыми заставлена вся округа. Здесь хоронят неопознанных людей и тех, за кем не приходят родственники. Жительница Новосибирска Анастасия Амелехина узнала о его существовании при трагичных обстоятельствах.
— Мы с отцом редко общались — раз в месяц могли созвониться. В сентябре позвонила родственница и сообщила, что он пропал. Мы с мамой поехали в морг. В списке мы нашли мужчину, похожего на него по приметам. Я зашла в соцсети и нашла его знакомых. Они рассказали, что моего отца нашли 16 августа в Бугринской роще без сознания. Он умер. Ему был 51 год.
Виктора Амелехина похоронили как неопознанного под четырехзначным номером. При этом его личность была установлена сразу: на место приехал его знакомый.
— Я решила найти его могилу. На месте захоронения сердце ушло в пятки, а в горле застрял ком. Таких, как он, там очень много. Извините, но животных хоронят лучше. В морге он был зарегистрирован с ФИО, датой рождения, а на кресте — только номер. Никто не искал родственников.
Анастасия решила перезахоронить тело отца, но это оказалось невозможным.
— В похоронном бюро заявили, что эксгумировать нельзя, поскольку наш случай не попадает под законодательство. То есть эксгумировать тело и похоронить в другом месте я не могу. Почему мне никаким образом не сказали о смерти отца? Почему не искали родственников? Почему я не могу получить информацию о смерти отца в отделе по месту прописки? Отдельный вопрос к мэрии: кто занимается захоронениями невостребованных?
В региональном Минздраве ответили, что поисками родственников умершего занимается МВД.
— В случае обнаружения тела в общественном месте полиция вызывает сотрудников Бюро судмедэкспертизы для транспортировки. Установить личность умершего человека и разыскать его родственников могут только правоохранительные органы. У медицинских работников таких полномочий нет, — сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО уточнили, что умерший был опознан на месте его знакомыми, поэтому без вести пропавшим его объявлять не стали. В таких случаях поиски родственников не ведут.
— Гражданин не был заявлен как без вести пропавший. Его личность была установлена в момент обнаружения.
Директор новосибирского крематория Борис Якушин пояснил, что в отношении умерших существует определенный регламент, который в этом случае был выполнен.
— Тело находится в морге в течение установленного законом срока, за это время пытаются найти родственников умершего и опознать. Если это не удается, тело хоронят как невостребованное. В Новосибирске этим занимается муниципальное казенное учреждение «Ритуальные услуги». Существует определенная процедура захоронения, и в данном случае она была выполнена.
Также Борис Якушин предположил, что у семьи всё-таки есть шанс добиться перезахоронения:
— К сожалению, в нашем регионе пока не сформировался внесудебный порядок по перезахоронению, поэтому, скорее всего, вопрос придется решать в судебном порядке. Но мы полагаем, что в данном случае вопрос может быть решен в пользу семьи умершего.
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