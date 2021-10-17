Жителя Новосибирска похоронили как неопознанного под четырехзначным номером, хотя его фамилия была известна

На Гусинобродском кладбище есть особенный участок. Вместо могил — столбики с номерами, которыми заставлена вся округа. Здесь хоронят неопознанных людей и тех, за кем не приходят родственники. Жительница Новосибирска Анастасия Амелехина узнала о его существовании при трагичных обстоятельствах.



— Мы с отцом редко общались — раз в месяц могли созвониться. В сентябре позвонила родственница и сообщила, что он пропал. Мы с мамой поехали в морг. В списке мы нашли мужчину, похожего на него по приметам. Я зашла в соцсети и нашла его знакомых. Они рассказали, что моего отца нашли 16 августа в Бугринской роще без сознания. Он умер. Ему был 51 год.