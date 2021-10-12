«Всё это время лежала в морге»: врачи забыли сообщить о смерти пациентки и убеждали родных, что она жива

21 сентября дочь Тамары Птахиной в очередной раз позвонила в больницу и впервые узнала, что пожилой женщины в реанимации нет. Она подумала, что, может, состояние улучшилось и ее перевели в палату, но в больнице сообщили, что Тамара Ивановна умерла еще 7 сентября.



— Мы были ошарашены! Когда приехали в морг, то нам, конечно, ее не показали. У нее был ковид, закрытый гроб. Если честно, мы до сих пор не осознаем, что ее нет. Всё это время бабушка лежала в морге 11-й больницы. Нам в больнице даже не сказали, что нужно привезти вещи. Хотя тоже могли предупредить, — возмущается внучка.



Об этом семье сообщили в ритуальном агентстве. Но когда они привезли вещи, чтобы подготовить бабушку к похоронам, то сотрудники не смогли этого сделать:



— Сами понимаете: она две с половиной недели там пролежала. Как лежала, вообще непонятно. Сейчас в крематории есть такая услуга для умерших с коронавирусом как купольный зал: они всё обрабатывают, открывают гроб, ставят его под стекло, но близкие видят умершего. Мы заказали такое прощание, но мне позвонили из ритуального агентства и сказали, что ничего сделать не могут, чтобы можно было ее показать.