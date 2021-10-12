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«Всё это время лежала в морге»: врачи забыли сообщить о смерти пациентки и убеждали родных, что она жива

О смерти бабушки они узнали только спустя две недели

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Пожилая женщина болела коронавирусной инфекцией и проходила лечение в ковидном госпитале

Пожилая женщина болела коронавирусной инфекцией и проходила лечение в ковидном госпитале

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Семье из Новосибирска забыли сообщить о смерти бабушки

В сентябре этого года 82-летняя Тамара Птахина заболела коронавирусом и попала в реанимацию больницы № 11. Родные постоянно звонили в госпиталь и справлялись о здоровье бабушки — им отвечали, что она в стабильном состоянии. Позже выяснилось, что на самом деле пожилая женщина умерла еще 7 сентября. Тело пролежало в морге больницы две недели, родственники даже не смогли его опознать. Как так вышло — в нашем материале.

— Бабушка умерла 7 сентября, но мы об этом узнали только 21 сентября, спустя две недели. Всё это время мы звонили в больницу и узнавали о ее состоянии: нам говорили, что она стабильно тяжелая. Последний раз моя мама, например, звонила 17 сентября, — рассказывает Екатерина, внучка Тамары Птахиной.

В причинах смерти указаны острая недостаточность дыхания, вирусная пневмония и коронавирус

В причинах смерти указаны острая недостаточность дыхания, вирусная пневмония и коронавирус

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21 сентября дочь Тамары Птахиной в очередной раз позвонила в больницу и впервые узнала, что пожилой женщины в реанимации нет. Она подумала, что, может, состояние улучшилось и ее перевели в палату, но в больнице сообщили, что Тамара Ивановна умерла еще 7 сентября.

— Мы были ошарашены! Когда приехали в морг, то нам, конечно, ее не показали. У нее был ковид, закрытый гроб. Если честно, мы до сих пор не осознаем, что ее нет. Всё это время бабушка лежала в морге 11-й больницы. Нам в больнице даже не сказали, что нужно привезти вещи. Хотя тоже могли предупредить, — возмущается внучка.

Об этом семье сообщили в ритуальном агентстве. Но когда они привезли вещи, чтобы подготовить бабушку к похоронам, то сотрудники не смогли этого сделать:

— Сами понимаете: она две с половиной недели там пролежала. Как лежала, вообще непонятно. Сейчас в крематории есть такая услуга для умерших с коронавирусом как купольный зал: они всё обрабатывают, открывают гроб, ставят его под стекло, но близкие видят умершего. Мы заказали такое прощание, но мне позвонили из ритуального агентства и сказали, что ничего сделать не могут, чтобы можно было ее показать.

Здесь указано, что свидетельство выдано 21 сентября

Здесь указано, что свидетельство выдано 21 сентября

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Иногда сотрудники ритуальных агентств, когда забирают умершего человека из морга, то фотографируют тело и отправляют снимки близким. Так семьи могут убедиться, что это именно их родственник. Но в случае с бабушкой Екатерины этого сделать не удалось.

— Мне позвонили и сказали, что не смогут… И уже запах. Поэтому гроб они обмотали стрейч-пленкой. Это нам еще повезло, что мы вообще узнали о ее смерти и успели похоронить. Они могли хранить тело какое-то время, а потом похоронить самостоятельно, раз никто из родственников не приехал. И как бы мы ее потом искали?! — возмущается сибирячка.

Тамару Птахину кремировали 23 сентября. До этого ее внучка ездила к заместителю главного врача больницы, чтобы узнать, почему им не сообщили о смерти и почему отвечали, что она стабильно тяжелая уже после даты смерти.

После того, как семья узнала о смерти бабушки, они сразу же ее кремировали — на третий день

После того, как семья узнала о смерти бабушки, они сразу же ее кремировали — на третий день

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— Она ответила, что помнит нашу бабушку, вела ее и что разберется в ситуации. Но до сих пор от нее не было звонка. У больницы точно были наши контакты, номер мобильного телефона, потому что изначально бабушка лежала в больнице № 3, а потом ее перевели в 11-ю. Заведующий реанимационного отделения 11-й больницы после перевода звонил нам, чтобы мы довезли документы. На нашем месте мог быть любой другой человек, — говорит Екатерина, внучка Тамары Птахиной.

Семья уже обратилась с жалобой в Минздрав РФ, написала письменную жалобу в Минздрав региона и очень надеется, что прокуратура тоже заинтересуется этой историей, чтобы в такой же ситуации, как они, никто больше не оказался.

Что говорят в Минздраве и больнице № 11

Мы направили запрос в Минздрав региона и в больницу № 11 с просьбой объяснить случившееся. Чиновники сослались на врачебную тайну и отказались прокомментировать описанную ситуацию даже в целом.

На вопрос, как и в течение какого времени врачи должны предупреждать родственников о смерти близкого, какими документами это регламентируется, в ведомстве ответили так:

— Если говорить о законодательном уровне регулирования отношений, то согласно статьям 5, 6 ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ocновах охраны здоровья граждан в РФ» мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских.., — далее это перечисление было продолжено, но ответа про конкретную семью и их ситуацию не было.

— В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его cyпpyгy (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация, — добавили в Минздраве.

А вопрос, что делают в больнице в случае, если родственники не приезжают и не забирают тело из морга, сколько дней в целом могут лежать тела, в Минздраве и больнице проигнорировали, сославшись на закон «О погребении и похоронном деле».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Ранее мы рассказывали, как новосибирцы получают справки о смерти своих близких, у которых был коронавирус.

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смертьбольница № 11коронавирус
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