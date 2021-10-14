Почти треть новосибирцев поддержала ужесточение ковидных ограничений

Усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией поддержали 27% опрошенных новосибирцев. 43% проголосовали против, а 30% затруднились высказаться категорично. Аналогичное количество положительных ответов дали жители Волгограда и Казани. Опрос провел портал Superjob.ru.
Больше всего ограничения поддерживают в Челябинске и Самаре (по 37%), меньше всего — в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно). При этом в двух последних городах замечено наибольшее количество противников усиления ограничений (по 56%).
Респонденты аргументируют свои положительные ответы следующим образом: «Повсеместная вакцинация»; «Нужен коллективный иммунитет»; «Надо сильно всё ужесточать».
В Москве за усиление ограничительных мер высказался каждый пятый опрошенный (25%).
Отметим, что опрос среди 500 респондентов проводили с 1 по 12 октября — в это время еще не было объявлено об ужесточении ограничений из-за ковида.
Ранее мы публиковали список тех, кто обязан привиться от ковида. Напомним, новые ограничения начнут действовать с 8 ноября, а не с 25 октября, как предполагалось изначально. Также губернатор региона рассказал, каких мер удалось избежать. Их не стали вводить вопреки предложениям оперативного штаба.