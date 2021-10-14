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Почти треть новосибирцев поддержала ужесточение ковидных ограничений

Почти половина высказалась против

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Против выступили 43% опрошенных горожан

Против выступили 43% опрошенных горожан

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Усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией поддержали 27% опрошенных новосибирцев. 43% проголосовали против, а 30% затруднились высказаться категорично. Аналогичное количество положительных ответов дали жители Волгограда и Казани. Опрос провел портал Superjob.ru.

Больше всего ограничения поддерживают в Челябинске и Самаре (по 37%), меньше всего — в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно). При этом в двух последних городах замечено наибольшее количество противников усиления ограничений (по 56%).

Респонденты аргументируют свои положительные ответы следующим образом: «Повсеместная вакцинация»; «Нужен коллективный иммунитет»; «Надо сильно всё ужесточать».

В Москве за усиление ограничительных мер высказался каждый пятый опрошенный (25%).

Отметим, что опрос среди 500 респондентов проводили с 1 по 12 октября — в это время еще не было объявлено об ужесточении ограничений из-за ковида.

Ранее мы публиковали список тех, кто обязан привиться от ковида. Напомним, новые ограничения начнут действовать с 8 ноября, а не с 25 октября, как предполагалось изначально. Также губернатор региона рассказал, каких мер удалось избежать. Их не стали вводить вопреки предложениям оперативного штаба.

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COVID-19ужесточение ограничений
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