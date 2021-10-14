Почти треть новосибирцев поддержала ужесточение ковидных ограничений

Усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией поддержали 27% опрошенных новосибирцев. 43% проголосовали против, а 30% затруднились высказаться категорично. Аналогичное количество положительных ответов дали жители Волгограда и Казани. Опрос провел портал Superjob.ru.



Больше всего ограничения поддерживают в Челябинске и Самаре (по 37%), меньше всего — в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно). При этом в двух последних городах замечено наибольшее количество противников усиления ограничений (по 56%).

